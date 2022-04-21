解碼AV圈25／中國掃黃打非！資金湧台灣難管理變地下經濟

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中國新聞出版署下設有全國「掃黃打非」工作小組辦公室，負責整頓網路上有礙人民身心健康的文化產品。中國不少法律也都嚴格禁止互聯網提供淫穢、暴力、危害社會公德的資訊。「掃黃打非辦」會不定時查緝色情網站，上海「打黃打非」微信公眾號日前就發布訊息指出，上海市公安局奉賢分局，偵破一起製作、販賣、傳播淫穢物品案。
消息來源指這次行動拘捕24人，其成員涉嫌拍攝淫穢視頻50多部，再賣給成人App「91視頻」、「麻豆傳媒」等，總點擊量超過400萬次，獲利逾2200萬台幣。而麻豆最近幾年也是看準台灣法規較寬鬆，因此跨海轉進到台灣召募導演、經紀人與演員，協助拍攝。
相較於中國雷厲風行掃黃，在台灣拍攝AV上傳平台，只要有做好防護機制，通常不至於違法。但《NOWnews》調查後發現，中國來台的金流，確實不太一樣。
《大陸地區人民來台投資許可辦法》規定，中國在台投資，若持有台灣公司的股份，或是在台設立分公司等投資行為，都必須申請許可。《NOWnews》詢問經濟部投審會，但投審會說，中資必須來台設立公司，或是持有股份，才算是投資行為，若只是拍攝，主管機關比較像是文化部。
但文化部回應則說，文化部主管的主要是影視內容，資金來源或是流向，應該是財經相關部會處理。再詢問統籌兩岸事務的陸委會也回應，陸委會負責的是大方向，實際投資狀況，還是應回到投審會。
不願具名立委表示，若中資未來台設立公司，來台金額也不多，確實很難受到規範，除非這個產業獲得中資投資的金額，累積起來過於龐大，才可能會被投審會注意到，若照目前AV產業的運作看來，只能說還是在地下經濟的範疇，當然就很難有主管機關。
那既然是地下經濟，是否可能會有洗錢或逃漏稅的疑慮？金管會說，若有外國資金轉入國內銀行，且金額龐大、次數太過頻繁，就可能觸動銀行的洗錢防制機制，銀行就會通報，檢調就會追查。
至於逃漏稅的問題，財政部官員也說，必須看個案認定，若是在台灣有合法登記的公司，營業行為一定要繳稅，從業人員也要繳所得稅，若未申報被抓到，就需要追繳，但若獲利行為在國外，或只是個人與個人之間金錢往來，沒有在台成立公司，就會比較難處理。
《NOWnews》詢問相關從業人員，對收入都不願多談，有部分人員婉轉說，收入會由透過某些國家轉入台灣，不會直接從中國轉帳，也有人坦言，為了避免稅金問題，收到片酬時領的是虛擬貨幣。
一名政府官員說，網路平台是新興產業，每個平台屬性不同，有的自認主要業務是藝人經紀，有的自認是科技業，有的可能只定位自己是平台，上架的影片都與自己無關，這就導致難以用同一部法律、找單一主管機關來管理這些平台。
該官員說，若牽涉到中資，且背後可能都是博弈業，就又更敏感，金流更複雜，對於匯錢轉帳都會更加小心，但這也不能怪金主，既然是新興產業，就可能會出現許多過去較少見過的現象，還是希望能有一個部會能出面認領，把這個產業導向更正確的路，且除了政府外，社會風氣也要更接納、更開放，才能讓台灣的AV產業更正向發展。