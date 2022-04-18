特企／桃園彩色海芋季閉幕　擁抱浪漫氛圍

「2022桃園彩色海芋季」開展進入最後一天，16天活動展期共計湧入超過102萬參觀人次。4月17日桃園市政府副秘書長邱俊銘出席閉幕活動，在活潑熱情的樂天女孩們帶領下，發放愛心棉花糖與現場民眾分享愛，邱副秘書長並與劉品言一同進行「花燈初上」幸福連連看遊戲，祝福大家在活動結束後仍能持續擁抱浪漫氛圍，遇見幸福。最終，活動在Skaraoke一連串甜蜜情歌中，畫下完美的句點。
邱副秘書長表示，「桃園彩色海芋季」自106年辦理至今，從一剛開始的花彩節，到現在的彩色海芋季，溪海休閒農業區挾著草花切花產業的優勢與鄰近青埔的交通地利之便，儼然蛻變成一個成熟且深具品牌特色的大型花卉活動，成功促進在地農業與觀光發展。感謝市府各單位的辛勞及在地協會、組織、周邊農場與里民的傾力相挺，讓今年度彩色海芋季獲得圓滿成功。藉由舉辦彩色海芋季，市府除了希望在展期間吸引觀光人潮、帶動周邊的經濟效益外，更期望藉著參與激發在地能量，以永續的角度開發在地產能，促進地方繁榮。
邱副秘書長指出，本次活動除向在地採購超過23萬株草花，聘請超過2000人次的在地花農投入種植，更結合行政院農業委員會水土保持局推動桃園小農市集，推出本市輔導之社區及休區農特產品，展現農村再生推動產業活化的成果。市府透過整體規劃，以永續經營觀念引導在地發展願景；在地組織亦進行社區總體營造，在活動中投注人力、花卉農作技術、志工團隊、環境清潔維護等，上下齊心致力推動「桃園彩色海芋季」的品牌成為溪海休閒農業區觀光旅遊的亮點。活動期間也配合敏盛醫院的莫德納疫苗施打專案，現場提供隨到隨打服務，讓民眾在賞花之餘，也能提升免疫力，保護自己也保護他人。
花季結束，許多民眾紛紛關心現場花卉去向，桃園市政府農業局長郭承泉表示，展區內的彩色海芋於活動結束即進行現地養護吸收養分後，再進行回收處理。大面積草花則是待凋謝後直接作為綠肥，兼顧生產與生態，使現地永續經營，期待來年可以用最佳的狀態與大家相見。