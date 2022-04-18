NFT？THR？不搞清楚就跟不上時代的新興名詞

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近年來推動菸害防制與無菸環境，已成為共同的目標，因此減害與降低風險，就成為階段過程中的必要目標，因此不少先進國家已將「菸品減害」納入公共衛生策略的參考，不只是希望降低傳統紙菸對人體所造成的直接或間接健康風險，也要提供相對減害的產品讓吸菸者有選項。其中包含加熱菸與電子煙等不同類別，根據資料顯示，目前已有66個國家和地區/市場，有條件的納管、開放這類型的新興菸品銷售，也讓THR的倡議，在海外有明顯成果，如紐西蘭已成功讓吸菸率降低3%。
日前有民調指出，逾7成5民眾反對二手菸，並支持立法已減少污染與危害為前提的「非燃燒式」菸品。傳統紙菸已被證實因燃燒菸草而產生的煙霧，含有許多有害物質如焦油、化學致癌物，菸臭味更會殘留在衣物上讓身邊的人也受到影響，因此為了自己或家人的健康，不少民眾想要擺脫傳統紙菸。
新興菸品和傳統紙菸不同之處在於產生煙霧的原理不同。傳統紙菸透過直接燃燒菸草產生煙霧，而加熱菸是透過電子加熱器來加熱菸草。根據日前發表的台灣最新針對加熱菸與傳統紙菸危害物質的調查數據顯示，未直接高溫燃燒菸草已證實能大大減少危害及潛在危害性化學物質產生，較傳統紙菸煙霧各減少約2成至9成，也降低了難聞的菸味殘留。
新興菸品絕不是完全對健康無害的產品，且仍具有成癮性，在各界針對修法激烈討論的同時，也許也可以思考看看，如果就符合菸品定義的新類型菸草產品，如加熱菸加以規範，是否才能同時保證抽菸與不抽菸者的權利，真正促動菸害防制呢？這是一個值得好好探討的問題。
參考文章：
１．https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
２．https://health99.hpa.gov.tw/theme/4
３．https://www.tobaccoharmreduction.net/en/thr