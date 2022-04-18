估月底單日確診破萬　藍黨團：陳時中只有選情超前部署

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書記長萬美玲表示，近期每日確診人數屢創新高都在千人以上，但只見指揮官陳時中忙著「打預防針」，聲稱未來確診人數會高達上萬人之多，但國人不禁想要請教陳時中，要與病毒共存，有沒有足夠的「防禦武器」？縝密的「防疫作戰」手冊？現在似乎什麼都沒有，要國人赤裸裸地面對病毒，陳時中只忙著「打預防針」，是不是要灌輸國人，「反正都會確診，所以就不要放在心上？」萬美玲強調，政府要與病毒共存，卻讓百姓徒手作戰。
萬美玲指出，光是疫苗施打，國內疫苗數量根本就不足以應付接下來新一波疫情。萬美玲舉例，上周周末在桃園市政府對市內各區、各里公告，可以讓65歲以上老人家施打疫苗，每個接種站配發600-800劑疫苗，後來變成開放市民隨到隨打，一個小時內幾乎全數施打完畢，包括很多可以施打的年輕人，將數量有限的疫苗讓給老人家施打；顯然疫苗是不夠的。
萬美玲進一步指出，國內疫苗庫存數量，根據衛福部統計到4月12日為止，包括莫德納剩101萬劑、AZ剩216萬劑、高端256萬劑，而BNT為0劑，未來還有需要打第二劑，第三劑施打率只有50%，以及未來研議的第4劑，和年輕人的第二劑BNT，請問衛福部：「疫苗在哪裡？」
萬美玲表示，不只是疫苗不足，快篩試劑現在也是一劑難求，國民黨團多次提出要求衛福部透過「公共契約平台」購入成本價僅59元-95元，低於藥局、超商通路一劑300元，提供給國人使用，快篩成為日常生活一部分，包括學校停課、參加比賽活動、會議、高風險接觸者、懷疑染疫者等都需要使用到快篩劑，但市面上快篩試劑已經出現缺貨情形。
萬美玲質疑，除了疫苗、快篩劑，現在治療新冠病毒的口服藥也不知道在哪裡！陳時中說目前口服藥只有購買25,000人份，到貨7,000人份，剩下得何時才會到貨？沒有人知道！疫苗指揮中心最近又宣稱，將會購入75萬人份，但要到第二季才會到貨，且僅是購買的一半數量，顯見口服藥劑在台灣根本是數量不足。
萬美玲質疑，政府不排除要比照韓國全面解禁、全面開放，但是我們有這樣的資格和條件嗎？萬美玲表示，現在新冠病毒無所不在，宛如「病毒就在你身邊」般地讓民眾隨時處在惶恐之處，但衛福部將不再公布疫調足跡，但標準不一，有些縣市不願跟進，繼續公布疫調足跡，有些縣市則僅公佈染疫數字，萬美玲強烈建議疫情指揮中心，並須定出統一標準，否則匡列對象將會出現時間差，防疫勢必出現漏洞。
萬美玲表示，現在全國有474所學校停課，但有多少班停課？教育部遲遲不願公佈，既然學校防疫政策是「停班不停學」，即便停課仍可利用線上學習，確保學生受教權益，但問題是，老師、科任老師若請了「防疫隔離假」，誰來線上授課？萬美玲舉出桃園市西門國小現在有11班有學生確診，因此全校停課，除了11位班導師外，還有科任老師，換句話說，光是代課老師就要找36位，那裡臨時去找代課老師？且代課老師無法短時間融入到停課的班級學生中，又能如何線上上課？學生根本不認識代課老師！
萬美玲指出，桃園市在今天上午，光是討論代課老師聘任和執行代課就已經炸鍋，甚至有些學校認為，請「防疫隔離假」的老師應該繼續上課，或是導師不用、科任老師要，整個停課指引亂成一團，僅靠在「防疫隔離假」老師們自動自發，或是校長人情拜託「防疫隔離假」老師線上上課，老師們的身心壓力有多大啊！萬美玲建議教育部，停課指引標準盡速制訂出來，中央與地方統一標準執行，若找不到代課老師時，學生的受教權又該怎麼辦？若導師和科任老師願意在「防疫隔離假」期間為學生線上上課，應該把請代課老師的費用，撥給這些老師。
副書記長洪孟楷則指出，《紓困振興條例》將延至明年6月，主計總處統計還有1,300多億元可以使用調配，快篩試劑也是防疫重要物資，中央疫情指揮中心說「快篩國家隊」、「快篩實名制」5月份才要上路，一次性快篩劑售價在200元，但陳時中有沒有想過，一家4口就要800元，一個月要篩幾次？一個家庭可以負擔幾次？國民黨團一再強調，「快篩國家隊」成立之後，試劑價格要在百元以內，一人可購買5劑計算，國民黨團再次要求最高不可超過500元。洪孟楷指出，政府不可以手握1,300多億元的紓困振興預算，還要從人民手中拿取高額快篩費用。
此外，兒童送醫指引中央疫情指揮中心要到周三才開會討論，上週已經出現上千例確診案例，教育部放寬停課標準的同時，難道都沒有想到兒童送醫指引？沒有相關指引、標準、預期錯誤就先放寬停課標準，可見蔡政府各個部分都沒有相關聯繫、溝通、協調、整合，呈現在國人面前是多頭馬車，國民黨團要求疫情指揮中心盡速做出標準，全國統一標準。
副書記長林思銘表示，新冠肺炎本土疫情再創新高，陳時中17日以全球的染疫率來看，現在香港、紐西蘭染疫率大概16％，澳洲、新加坡約20％，韓國30％、美國25％、法國42％，像丹麥等北歐國家甚至達到50％。基本上，疫情指揮中心會用香港或紐西蘭約15％染疫率當成可能性，也就是全台約有360萬人確診。
林思銘指出，目前防疫目標已經不是清零，而是減重症，降低感染，指揮中心應訂定新的防疫措施，而非僅是口號式的喊出「新台灣新防疫措施」，當務之急應是備妥足量快篩試劑、調降快篩劑價格，並同步訂立快篩標準，以及輕症居家隔離照護標準，另外治療藥品備量必須充足，至少要備妥360萬人份，但依指揮中心截至4月15日為止僅與輝瑞簽訂70萬人份的口服藥物Paxlovid的採購合約，而目前的使用與庫存數量，國內口服藥物還有1萬3千700人份，過去這段時間僅使用230人份，高峰期預計持續到年底，目前應是要盡速超前採購，以免疫情來襲無藥可用。
林思銘表示，歐美日等國已開放6至11歲以下兒童施打疫苗，有關幼童打疫苗風險的相關研究也陸續出爐，先前國內兒科醫師也曾示警，國內一旦爆發大規模疫情，病毒會找上沒有施打疫苗的老人及小孩，但指揮中心卻不為所動，非得要到最後關頭才肯著手張羅，昨天才開放6至11歲兒童打半劑莫德納，2劑施打間隔28天，難道是指揮官沒把小學生健康放在心上？很多情況都需要指揮中心指揮官的陳時中作出決策，可是陳時中卻成天勤於跑攤，「唯一『超前部署』的只有陳時中自己的選情」，人民生命安全應該是政府的首要考量，配套措施不足，讓人質疑政府有在防疫？陳時中如果有不同的人生規劃，應該要盡速離開位置，讓有心的人來接手防疫工作，不該「吃碗內看碗外」讓防疫工作陷入混亂。