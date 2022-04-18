2022新竹縣客家桐花祭 即日至5/7與你相遇

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4月16日的開幕式中，楊文科與文化局長李安妤、寶山鄉長邱坤桶、客家委員會參事范雪景、新竹縣議員邱振瑋及多名村長、代表在地人士等，共同在寶山水庫旁的伯公廟祭拜，接續前往沙湖壢藝術村的開幕活動，立委林思銘也出席參加，系列精采活動如：不插電音樂會、湖畔茶席、咖啡瑜珈、環湖闖關換辛卡米克貓聯名贈品、文創市集等。
除了從4月16日至5月7日每週六的寶山遶桐花小旅行活動外，4月23日在寶山水庫沙湖壢咖啡館前舉辦2022寶山鄉桐花祭－寶山遶山花活動，活動從上午8點30分至下午2點有「水庫桐花闖闗健行」環湖賞桐，完成闖關還有紀念品可以帶回家。當天邀請客家樂隊天團「打幫你樂團」、客家電視歌曲冠軍「甜心萌主－曾怡玲」；大朋友小朋友們最愛的「夢幻魔術秀」、「陀螺秀」及多元互動的「桐花趣味競賽」、「桐花摺紙及手抄紙DIY」；竹塹公主的「小提琴桐花音樂會」現場還有客家美食享用、平板電腦「摸彩活動」等。
4月16日、30日及05月07日3天在寶山水庫舉行一系列結合自然及人文之美的活動外，桐花祭期間推出多條「新竹桐花Chill旅行」路線，包含「芎林輕澗賞桐趣」將於4月23、24、30日及5月1、14、15日登場，以華龍社區為地點，帶領遊客賞桐、在地農產段木香菇、客家桐花餐、石板伯公等。
「新埔桐花小旅行」則於4月9、10、16、17、23、24日舉辦，從吳濁流故居、巨埔休閒農場、桐花步道，以及振慶製茶、品茶等。「寶山遶桐花」則於4月16、23、30及5月7日登場，從新竹火車站集合並前往寶山及寶二水庫、種子星球來作客等景點。「桐遊北埔 花漾客庄」則於4月16、17、23日舉辦，將走訪忠恕堂、高旗崠步道賞桐及手作DIY、龍瑛宗文學館人文茶席等。「北埔大湖賞螢活動」則於4、5月間舉辦，將有賞桐、看夕陽及DIY種子彩繪、晚餐及賞螢等。
16日的開幕式，楊文科縣長邀請長期擔任美國密西根的薩基諾谷州立大學副校長的顏善邦博士及該校校友作為貴賓一同參與，品茗、欣賞寶山水庫湖光山色，也介紹新竹縣的自然人文。「2022新竹遶桐花－桐花森林遇」活動詳情可至新竹縣政府及文化局官方網站查詢，歡迎民眾做好防疫措施，共下來新竹縣欣賞靚靚的油桐花。
此外，新竹縣「2022桐花湖畔攝影網路投票比賽」即日起至5月7日開跑，民眾於活動場域的任何地方，與美景合照，並上傳到官方指定網址中，在5月9日上午11點於新竹縣文化局粉絲專頁，公布票數最高的前5名，可獲得限定的桐花帆布袋，更多詳情可至官網查詢。