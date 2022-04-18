養生也要養心，４情況早檢查！醫：心理疾病普及，且易影響健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
心理疾病普及卻就醫人口低，
醫指常見４大原因。
楊聰財醫師表示，以健保數據資料來看，台灣人於身心科相關科別就診人數約達200萬人，相當普及，而這些還僅是有就醫紀錄者，因各項因素未就診的隱藏人口恐怕更是高出不少。楊聰財醫師指出，從臨床研究數據統計並分析，心理疾病就醫的患者估計僅約20%。
以往心理疾病未就醫的原因，最主要是受到世俗眼光所影響，包括怕被指指點點、汙名化，或是怕整個家族蒙羞、家人感到羞愧等不必要的壓力，不敢面對自己的心理疾病。雖資訊發達的時代，民眾對此已有日漸健康的認知，不過還是有不少思想較保守、傳統的民眾為此所困。另外生活繁忙不便就醫、或有自覺但認為沒甚麼影響也都是其中因素之一，最常見的也包括了缺乏病識感，也就是沒意識到自己生病了。
我沒有憂鬱＝沒有心理疾病？
醫：範圍很廣，睡眠障礙就是其一。
民眾普遍認識的心理疾病如憂鬱症、躁鬱症等，近年來也常聽到思覺失調症，因此也常見有一種情況類似像「我沒有憂鬱症，所以我沒有心理疾病」，因聚焦於幾項心理疾病，而忽略了其他可能。楊聰財醫師說明，其實心理疾病當中，比起憂鬱症更普遍的是焦慮症，是最為常見的，如各項事物的畏懼症、社交畏懼症、恐慌症、廣泛性焦慮症等。另外像是非常常見的睡眠障礙就是心理疾病之一。心理疾病相當廣泛，民眾日常可多加觀察。
心理疾病不只影響心理，
身體健康也可能受到影響！
楊聰財醫師表示，心理疾病範圍相當廣泛，且生活中各種原因都可能引起心理疾病，包含心理、生理、環境三大因素，三者也會互相影響，自然也影響身體健康。例如防疫、工作、生活壓力等引起焦慮症，焦慮又引起睡眠障礙、頭痛、胃痛、自律神經失調等，而睡眠障礙又再加劇焦慮且引來其他疾病。在健康意識抬頭的現代，民眾對於養生相當重視，同時也應注意心理健康。
心理疾病也會影響身體健康，
養生也要養心，４情況早檢查！
楊聰財醫師提醒，若有感覺到自己長期、長時間處於憂鬱、焦慮、浮躁、憤怒等負面情緒中，或出現失眠、睡眠障礙、體重增重、減輕、食慾不振等生理明顯變化，或專注力、判斷力、思考力、記憶力減退等腦力異常，以及開始出現、反覆出現自殘、自殺想法，這些情況都應盡早就醫檢查。而平時也可以從壓力、腦力相關APP做簡單的測驗，初步評估自己的心理狀態。經檢查確診後，身心科醫師及心理諮商師會透過藥物治療、行為治療、認知治療等予以協助，更有助恢復心理健康。
延伸閱讀
力挺「護國神山」竹科爸媽！國泰打造智慧健康生態圈
快訊／本土創新高＋384