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特企／重劃區店面增溫　「利晉學府」釋店面搶客

▲「利晉學府」3D外觀示意圖。（圖／品牌提供）
▲「利晉學府」3D外觀示意圖。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-18 17:17:59

去年底68戶住宅完銷的桃園中路重劃區「利晉學府」，由於近年中路重劃區住宅入住率提升，帶動住宅及店面價值雙雙上揚，加上地處文山國小、中興國中旁，原本建商計劃保留不售的店面，此次釋出二戶銷售，開價每坪75萬元，鎖定看好中路長期發展中長期增值置產族群、以及符合學區商圈經營業種的自用客層。

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近年中路重劃區住宅房價行情從每坪不到30萬元，上漲至普遍站上4字頭、地段較佳的新案開價上看5字頭，由於中路重劃區內規劃以住宅為主，隨著重劃區入住人口增加，然而店面供給卻相對稀有，住宅漲勢帶動店面出現一波增值。

中路重劃區三年前巷內、小面寬的面店行情不過每坪40萬元，二年前臨20米幹道的店面行情則已上看7字頭，以多數桃園新興重劃區店面單價約高出住宅行情一倍以上的經驗值來觀察，中路重劃區店面目前還有相當的增值潛力。

利晉工程是桃園地區知名的營造廠，過去承攬不少知名廠房、醫院等工程，近年切入住宅投資興建市場，由於利晉在營造業市場深耕已久，對於工程品質要求高、工期控管掌握佳，在目前住宅營建市場普遍有缺工缺料、工期展延的情形下，以「利晉學府」來說，工期完全未見延遲，前年7月動土，日前舉行上樑典禮，預計明年3月交屋。

「利晉學府」主力產品為合計68戶的43、50坪三房住宅、以及四戶店面，在整體房市景氣持續回溫，建案品質、口碑、規劃獲得消費者青睞下，住宅產品去年底已全數完銷，此次釋出二戶店面，坪數分別為33坪、38坪，二戶面寬分別達8米、9.5米，屬大面寬店面；店面樓高亦達7米，可做多元彈性利用，由於鄰近國中小學區，適合如家教班、才藝班等補教業、小型診所、寵物店等業種進駐。

房地產業者指出，重劃區店面價格走勢通常落後住宅一段時間，隨著人口進駐、商業氣息成形，會有一波較明顯的漲幅，中路重劃區內約30坪店面租金行情約5萬元，2,000多萬元店面總價門檻不高，頗適合想要進駐重劃區熱門學區商圈的自用經營者設點，約2.5～3%的租金收益率，對置產族來說，也相當具有吸引力。

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