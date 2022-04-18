47歲唐玲摘掉卵巢「立刻更年期」 嘆：人生正式開始倒數
47歲唐玲（原名唐林）2019年罹患胃癌，挺過8次化療，近日發現腹部異常，電腦斷層檢查發現她的一側卵巢腫大，主治醫生評估狀況，建議她把卵巢跟子宮通通移除，今（18日）她透露成功動完手術，但麻醉退後肚子不適，壓了嗎啡止痛按鈕狀況變本加厲，甚至開始感到心悸、頭暈、燥熱、冒汗、失眠、多夢等症狀，醫生便告知這是「進入更年期」的現象。
唐玲發文表示：「我已經順利成功地做完手術，退麻醉醒來肚子痛痛...我壓了一下嗎啡止痛按鈕，突然間卻覺得天旋地轉、噁心想吐，Oh no！這個感覺比『痛』還糟糕...也太恐怖了。」她透露忍痛不按止痛壓鈕，也發現除了痛，還出現心悸、頭暈、燥熱、冒汗、失眠、多夢等症狀，「不會吧？難道這就是傳說中的『更年期現象』嗎？第二天醫生來查房，我告訴他情況，問他這是『更年期』症狀嗎？醫生說：是的。」
唐玲感嘆才剛從手術醒來，就立即進入更年期，「我內心忍不住讚嘆神，創造人的奇妙」，但她仍保持樂觀心情，自嘲說：「女性荷爾蒙其實時時刻刻都在保護著自己，一旦沒有了卵巢，停止分泌女性荷爾蒙，身體少了這項保護，就會立刻發生變化...醫生幫我開了藥來治療緩和更年期現象，從此也要特別注意骨質疏鬆以及心血管的問題...這下我的人生正式開始倒數了。」