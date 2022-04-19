憶福原愛初吻地！江宏傑突曬機票　感嘆：怎麼挺過來的

桌球好手江宏傑結束《全明星運動會》第三季錄製後，盛傳將遠離演藝圈，回歸初衷開設桌球館，並有意重拾選手身分，他今（19）日突在IG限時動態曬出一張電子機票，透露飛到西班牙結果行李沒到，讓粉絲以為他要出國比賽，不過，江宏傑隨後補充「這是選手日常」，只是回味昔日運動生涯，而西班牙正是他跟福原愛的定情地，頗有物是人非的感傷。





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▲江宏傑因為《全明星運動會》3度輸給錢薇娟（左），萌生退出之意。（圖／翻攝江宏傑IG）

江宏傑貼出的電子機票上，顯示他從高雄出發，先是到香港轉機，接著飛到第三站卡達的首都多哈，最後又輾轉到西班牙的馬德里、阿爾梅里亞，總共將近23個小時抵達目的地，結果行李沒到，比賽整個報銷，回顧選手熟悉的飛行日常，他忍不住感嘆：「以前到底是怎麼挺過來的」，還附上一個笑哭臉。





而西班牙對江宏傑來說，不只是比賽舉辦地，更是他向福原愛告白之處，他婚後曾透露某次打完桌球比賽後，和前妻在西班牙海邊散步，福原愛扭傷了腳，他順勢偷偷親吻對方臉頰示愛，5月1日成為交往紀念日。如今紀念日將至，舊愛已經依偎他人身邊，身為一打二的單親爸爸，因疫情許久未出國，看到往日機票浮現濃濃感傷。





▲江宏傑曬出一張西班牙機票，感慨選手生活不容易。（圖／翻攝江宏傑IG）

▲江宏傑感慨選手生涯「以前怎麼挺過來的」。（圖／翻攝江宏傑IG）

而被爆疑似懷孕的福原愛，則在微博曬照更新近況，曬出紅色衣服穿搭顯得喜氣，不過離婚之後，福原愛明顯浮現老態，法令紋明顯，充滿膠原蛋白的臉頰變得削瘦，顯然這段婚姻對兩人影響甚鉅。



