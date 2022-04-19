跨派系力挺黃韋鈞　羅致政盼新北市議會過半

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羅致政強調，黃韋鈞是一個非常認真、優秀、很勤快的年輕人，有很高的學歷，也願意在基層為民眾來爭取福利，所以今天來替他打氣，也希望黃韋鈞能順利通過初選。「我想一個好的人才、勝選人才，就是我們全力支持的對象」。
至於今日站台過去是蘇系幕僚的黃韋鈞，是否可以解讀為英蘇結盟？羅致政表示，既然英系這邊沒有推人，那就是要幫黨找最好的人才、最有勝選機會的人才，這是個人的義務，也是所有黨員的責任，黃韋鈞就是一個這樣的人才，所以大家全力支持。
羅致政也說，所謂的派系或非派系只是黨內的分法，一般民眾是看不出來的，一般民眾只想看到有能力、展現地方親和力與肯服務基層的人選，「我也特別肯定與支持黃韋鈞來爭取黨的提名，更重要的是，我認為初選過後，黃韋鈞有很強的機會替五泰林爭取多一席的機會」。
羅致政說，今年底的選舉一定要讓民進黨縣市首長現任的繼續執政，有些縣市可以翻轉，那更重要為了讓縣市長好執政，一定要讓民進黨在縣市議會可以過半。新北本來就接近過半的態勢，現在多幾個有戰力的新人出來，相信一旦母雞出現後，整個新北的戰局可以有很大的正面發展。
黃韋鈞也說，今天真的非常感謝羅致政願意撥空回到五泰林跟大家見面，面對年底的大選，民進黨要團結，不論是各個派系，重點就是議會要過半，一定要找出最強的人才。
黃韋鈞也說，外界在看民進黨時，也不是在看派系，而是在看這個民意代表或是官員能不能好好做事。羅致政過去長期以來為民服務好的表現，大家都有目共睹，今天真的很榮幸可以邀請羅致政一起到選區。