YG台灣練習生爆中和大小事　只見成員22天就組BUGVEL出道

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王君豪回憶首次飛日本的心情，他說：「第一次飛日本開會時，大家第一次見了1小時，當下滿緊張，很像在挑隊友的感覺，當時正在討論要不要組團，因為是人生中滿重要的一件事，但會議完全不像是開會，反而像在聊天，是開心的氛圍，大家也很可愛，沒有失望的感覺。」君豪因此回想在「YG娛樂」當練習生時，因為不會韓文，練習生中也沒人會中文，「我都一人吃飯、獨自學習，後來韓文變好才知道大家是好人，因為我是多疑的人，不會說韓文的時候，都會想說他們是不是在說我壞話」。
BUGVEL「只相處22天」就成團出道，君豪因疫情關係近期才飛日本，前2年都待在台灣，在台期間都獨自練習唱歌跳舞，僅有線上活動才會「雲端同框其他人」，日本大膽的嘗試讓人嘖嘖稱奇。問及5人是否發生意見分歧、起爭執狀況，他們一致回答「沒有」，MINATO甚至爆料：「KOSHIN跟君豪超像情侶，很愛打鬧鬥嘴！」從訪問中也可觀察出5人的默契與情誼，至於如何培養感情？MINATO說：「就是一起吃吃飯。」KOSHIN補充：「君豪一到日本的隔天，我們就舉行出道SHOWCASE了，宣傳行程很多，他一來就密集排練跟演出，5個就這樣一起行動，沒做特別的事情。」
5人出道至今雖未滿一個月，仍收到許多印象深刻的粉絲反饋，MINATO說：「剛舉行完出道表演，因為日本疫情關係，所以觀眾不能尖叫、最多拍手，但因為這樣，就算只有拍手，我還是能感受到粉絲的愛跟支持，特別讓我印象深刻。」KOSHIN、RAIRA也認同，覺得就算不出聲，仍可感受到大家滿滿的活力；王君豪藉此發現粉絲年齡層廣泛，最年老的則有80歲，「滿多的不只一個，她們很HIGH很有活力，因為我阿嬤83歲了，沒這麼活潑，加上年紀大有老人痴呆，常常忘記我是誰，每次叫她也都不會理我。她們對我說『謝謝我來日本，追我很久了』，牆壁也都是我的照片，我有點嚇到，原來高年齡層的粉絲也會有這樣的舉動」。
王君豪最後透露，飛日本出道措手不及，行李來不及準備，跟寵物狗離別時痛哭流淚，「我抱著牠硬待到最後15分鐘才衝去進搭飛機」，也因此忘記帶台灣伴手禮給成員，但已交代台灣朋友寄泡麵，「有滿漢大餐喔！」他不忘分享新北中和的土虱與章魚燒，搞笑表示：「還有米粉湯，但我來之前被檢舉收攤了。還有我家樓下附近看起來舊舊的炒麵店，很有名但是有點不乾淨，朋友還說過不要吃那麼不乾淨的餐廳。」發言相當直率。BUGVEL最新專輯《bad guy》已數位上架，《Heartbreaker》6月29日發行。