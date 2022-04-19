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YG台灣練習生爆中和大小事　只見成員22天就組BUGVEL出道

▲KOSHIN（後排左起）、RAIRA、MINATO（前排左起）、GUNO王君豪、MAHIRO五人只相處22天就組BUGVEL於日本出道。（圖／DREAM PASSPORT INC.）
▲KOSHIN（後排左起）、RAIRA、MINATO（前排左起）、GUNO王君豪、MAHIRO五人只相處22天就組BUGVEL於日本出道。（圖／DREAM PASSPORT INC.）

記者陳雅蘭/台北-大阪連線報導

2022-04-19 15:50:292022-04-19 16:41:54

日本男團BUGVEL由台灣籍GUNO王君豪，日本籍KOSHIN、RAIRA、MINATO、MAHIRO等5人於3月30日出道，成員分別參與過韓國《PRODUCE X 101》、《YG寶石盒》，以及日本《PRODUCE 101 JAPAN》等選秀節目，實力有一定水準。他們今（19日）抽空接受台灣媒體視訊訪問，王君豪話匣子大開，不斷失控透露住家位置，以及推薦中和口袋美食給粉絲；他還表示，除了老戰友MAHIRO，出道前只與其他人相處22天，讓人嘖嘖稱奇。

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BUGVEL台灣籍成員GUNO王君豪和MAHIRO曾是南韓「YG娛樂」、「OUI娛樂」旗下練習生，2018至2019年一起參加《YG寶石盒》和《PRODUCE X 101》選秀節目，皆擦身出道機會，王君豪之後離韓返台，最終選擇加入日本男團的契機，是MAHIRO問他「要不要一起去日本開會」，君豪坦言想跟MAHIRO一起出道，在台考慮許久後出發日本，更透露自己是14天前才二次會面BUGVEL成員，從出道至今5人只相處了22天。

▲BUGVEL於2022年3月30日出道。（圖／DREAM PASSPORT INC.）
▲BUGVEL於2022年3月30日出道。（圖／DREAM PASSPORT INC.）
王君豪回憶首次飛日本的心情，他說：「第一次飛日本開會時，大家第一次見了1小時，當下滿緊張，很像在挑隊友的感覺，當時正在討論要不要組團，因為是人生中滿重要的一件事，但會議完全不像是開會，反而像在聊天，是開心的氛圍，大家也很可愛，沒有失望的感覺。」君豪因此回想在「YG娛樂」當練習生時，因為不會韓文，練習生中也沒人會中文，「我都一人吃飯、獨自學習，後來韓文變好才知道大家是好人，因為我是多疑的人，不會說韓文的時候，都會想說他們是不是在說我壞話」。

BUGVEL「只相處22天」就成團出道，君豪因疫情關係近期才飛日本，前2年都待在台灣，在台期間都獨自練習唱歌跳舞，僅有線上活動才會「雲端同框其他人」，日本大膽的嘗試讓人嘖嘖稱奇。問及5人是否發生意見分歧、起爭執狀況，他們一致回答「沒有」，MINATO甚至爆料：「KOSHIN跟君豪超像情侶，很愛打鬧鬥嘴！」從訪問中也可觀察出5人的默契與情誼，至於如何培養感情？MINATO說：「就是一起吃吃飯。」KOSHIN補充：「君豪一到日本的隔天，我們就舉行出道SHOWCASE了，宣傳行程很多，他一來就密集排練跟演出，5個就這樣一起行動，沒做特別的事情。」

5人出道至今雖未滿一個月，仍收到許多印象深刻的粉絲反饋，MINATO說：「剛舉行完出道表演，因為日本疫情關係，所以觀眾不能尖叫、最多拍手，但因為這樣，就算只有拍手，我還是能感受到粉絲的愛跟支持，特別讓我印象深刻。」KOSHIN、RAIRA也認同，覺得就算不出聲，仍可感受到大家滿滿的活力；王君豪藉此發現粉絲年齡層廣泛，最年老的則有80歲，「滿多的不只一個，她們很HIGH很有活力，因為我阿嬤83歲了，沒這麼活潑，加上年紀大有老人痴呆，常常忘記我是誰，每次叫她也都不會理我。她們對我說『謝謝我來日本，追我很久了』，牆壁也都是我的照片，我有點嚇到，原來高年齡層的粉絲也會有這樣的舉動」。

王君豪最後透露，飛日本出道措手不及，行李來不及準備，跟寵物狗離別時痛哭流淚，「我抱著牠硬待到最後15分鐘才衝去進搭飛機」，也因此忘記帶台灣伴手禮給成員，但已交代台灣朋友寄泡麵，「有滿漢大餐喔！」他不忘分享新北中和的土虱與章魚燒，搞笑表示：「還有米粉湯，但我來之前被檢舉收攤了。還有我家樓下附近看起來舊舊的炒麵店，很有名但是有點不乾淨，朋友還說過不要吃那麼不乾淨的餐廳。」發言相當直率。BUGVEL最新專輯《bad guy》已數位上架，《Heartbreaker》6月29日發行。

▲BUGVEL成員包含台灣日本2國籍。（圖／DREAM PASSPORT INC.）
▲BUGVEL成員包含台灣、日本2國籍。（圖／DREAM PASSPORT INC.）

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