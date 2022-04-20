NOW早報／侯友宜自責！2歲童重症不治　併發敗血症致腦炎

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針對重症男童狀況，侯友宜在上午受訪時回「盡力了，很自責」，他說，一早開會聽到這個消息「我非常難過」，希望孩子平安是我們最大心願，相關單位在接獲消息後不斷觀察，也跟家長視訊，要全力挽救這條小生命，但挽回不了相當自責。
侯友宜也說，此事件看見中央的傳染病的防治相關規範有許多限制，這部分應該要快速調整，希望能藉此讓小兒就醫指引找出更好的方式。
雙和醫院表示，男童在14日送至本院急診，到院時已意識不清、高燒且生命徵象不穩定，當下緊急插管並送至負壓加護病房進行搶救，多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見，雙和醫院未爭取更多救治機會，於4月16日邀請台大兒科重症團隊多位專家共同會診，期待儘速達到病情控制且加速治療效率，然男童仍因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於4月19日凌晨03時46分在父母陪伴下辭世。
今日天氣／東北季風減弱！各地漸回暖 北、東半部仍易降雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（20）日清晨水氣偏多，中部以北地區及東半部地區將出現降雨情形，停雨空檔較少，雨區也較廣泛，不過雨勢並不大，南部地區則是雲量較多，降雨主要集中在山區；白天開始水氣略為減少，北部地區及東半部地區仍有可能降雨，但是跟昨日相比較為局部，且停雨空檔較多，中南部地區則是多雲的天氣，僅剩午後局部山區有降雨可能。
溫度方面，夜晚清晨仍受到東北季風影響，各地低溫預測落在18到20度之間，白天開始由於東北季風減弱，各地高溫跟昨日相比大約上升了1到2度，北部地區及宜蘭、花蓮地區約落在22到24度之間，中南部地區以及台東地區則是落在27到29度附近，感受上較舒適溫暖。
確診持續攀升！這波本土「4重症全死亡」 中症仍有43例
本土確診案例不斷攀升，這波疫情陸續累積不少中重症患者，且已累積4人死亡，1人未滿5歲、1人80多歲、2人90多歲。根據統計，中症患者仍高達43人，其餘99.6%則為輕症或無症狀患者。
指揮官陳時中說明，從今年1/1~4/18日為止，已累積11,541名確診者，其中99.6%的患者，也就是11,494人為輕症或無症狀，目前統計重症患者共4人，一位是由中症轉移到重症，而中症患者仍高達43人。
而新增2例死亡個案中，其中一名為90歲男性，本身有癌症病史、心臟衰竭和慢性腎臟病，治療中有使用瑞德西韋，於本月13日發病、4/14確診，有打過三劑疫苗。
另一名死亡個案則為新北兩歲童，陳時中對此表示，接到消息後深感不捨，不過相信醫護人員和專家，都盡了很大的力氣，接下來會檢討需要改進的部分，將於今（20）日下午，請兒科相關專家開會討論送醫指引，並且會再跟大眾報告會後結果。
獨／米砂沒被求婚就閃嫁 「12段戀情」狂勝木訥男友
受封為「老濕姬」的米砂目前擔任AV監製，前陣子還投入百萬成本製作《鮑魚遊戲》，每月收入相當可觀。事業正達顛峰之際，米砂感情狀態也將邁入下一個階段，昨（19）日突然曬出婚紗照宣布結婚，稍早接受《NOWnews今日新聞》訪問時，透露今日就會和男友許緯紳前往戶政事務所登記，目前也正在籌備6月的婚禮。
米砂認為男友的眼睛最為迷人，透露與對方目前交往1年多，當初是透過自家員工介紹才認識：「其實我當時獲得他臉書時，沒有特別加，是要感謝我的同事推我一把。」米砂曾談過11、12段感情，坦言相較於幾位渣男前任，許緯紳稍微木訥、害羞，加上戀愛經驗不豐富，只交過2任女友，所以不會特別油腔滑調，生活單純，平常不是工作就是健身，交友圈也不複雜，且對方能接受自己平時需要應酬。
米砂表示男友沒有特別求婚，是在某一天突然談到婚姻，2人就毅然決然下了這個決定：「想說都已經同居，該摩擦、磨合的都差不多，不過應該還算熱戀，他平常滿黏我。」透露小倆口今日就會去登記，預計婚禮會在6月舉辦，地點已經確定不過還不便透露，當天將席開16桌，只會邀請公司員工、身旁好友，若遇到疫情也能接受延期。
中職／曾陶鎔、拿莫伊漾背靠背開轟 兄弟慘遭味全打爆
味全龍隊昨（19）日跟中信兄弟交手，龍隊靠著曾陶鎔、拿莫伊漾背靠背開轟，加上陳品捷滿貫砲，終場以11:5擊敗兄弟。
龍隊推出廖任磊先發，他主投5局僅失1分，被打3安打，3三振，拿下本季首勝，兄弟呂彥青先發，可惜他狀況不佳，5.1局失8分吞敗。
兄弟在首局靠著許基宏內野安打先馳得點，不過龍隊在4局上由拿莫伊漾2分砲超前，下一棒曾陶鎔也開轟「背靠背」全壘打，龍隊反以3:1超前。
6局上味全龍狂打一輪，加上陳品捷的滿貫砲痛擊官大元，這也讓兄弟以大比分落後，加上陳子豪6局被趕出場，終場龍隊就以6分差大勝。
他「1步驟免費領」麥當勞套餐！常客點頭認：每月爽換3次
美式速食店麥當勞，在台灣門市眾多，是民眾用餐的熱門選擇，而近日，有網友分享自己的超省秘訣，那就是下載麥當勞APP，就可以通過累積積分換取免費套餐，該篇貼文有不少常客認了「真的每個月都能免費吃三次」。
根據網友於《爆廢公社二館》分享，自己使用麥當勞的APP累積積分，換到了完全免費的雞塊套餐加大麥克。實際操作發現，麥當勞APP中，每日簽到、天天試手氣、填寫問券、看影片都可獲得積分，每30積分可換取1點數，點數則可以拿來換取餐點，以麥克雞塊套餐為例，需要100點即可免費兌換。
不少常客表示，「用積分換點數很快」、「每天簽到抽獎，160點免費吃」、「用點數就OK，能免費換的時候差不多剛好想吃麥當勞」、「我也免費換過套餐，目前點數還能繼續換」、「真的讚！我也已經免費吃到好幾套了」、「真的每個月都能免費吃三次」、「只要有活動就會多送」、「我上次直接用app買三個套餐不用錢」。
但也有留言反應，近期APP隨機抽取積分變少了，「現在積分好難拿，前陣子幾乎一個月可以換一個餐」、「最近積分越來越低了」、「抽過最好1000積分！不過我也很常抽到5積分」、「過年那陣子送了好多積分」、「現在積分超難拿的」、「換三次了，不過現在難拿一點了」。
綜合網友的意見，麥當勞APP每日可登入領積分，不過積分採取隨機抽獎，最常見為5、10積分，不過也有不少民眾抽中100、300，以及相當幸運的1000積分，其餘特殊節日或限定活動，也都會有領取積分的機會，需要注意的是，積分會於1月、4月、7月、10月底失效，記得期限內將積分兌換成點數。（編輯：賴禹妡）