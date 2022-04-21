《荷爾蒙狂想曲》激發最真實的荒誕青春喜劇

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會說話的生殖器自稱「DD」，在汪克力18歲的生日過後突然「覺醒」，且個性和主人天差地遠，總是抱怨汪克力只喜歡詩歌散文這些文藝活動，卻從沒有交過一個女朋友，更是不曾有過性愛體驗的處男。「DD」滿口賤言和粗話都在埋怨克力無法給予他所應該獲得的幸福。
「DD」完全就是野性慾望的存在，而素行端正的汪克力，非常希望找一個醫生來治癒生殖器會說話的毛病。終於，DD則說如果滿足他的願望，他的聲音就不會再透過荷爾蒙傳遞給汪克力。
之後校園內出現一名以藥物迷醉女性的神秘性侵變態狂，利用下藥讓女學生昏迷的方式，性侵十數回得逞，卻沒有人找得到兇手，唯一的線索，竟然掌握在主角的「DD」上。一場青春校園內荒誕又幽默且勇敢的英雄旅程就此展開。
作者以男性青春期的煩惱為題材，撰寫出一部荒唐喜劇，並加入探案的過程，呈現令人莞爾的情感碰撞，讓男主角在走過千山萬水後才逐漸了解，或許真正適合自己的對象，其實就在回眸燈火闌珊處，作品具有高度原創性，除了維持作者一貫的高娛樂性外，還多了寓教於樂的意涵。
原文授權轉載自「鏡文學」文/鏡文學
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