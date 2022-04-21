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《荷爾蒙狂想曲》激發最真實的荒誕青春喜劇

▲《荷爾蒙狂想曲》描述主角的「生殖器」會說話，並陪伴他成長且改變他的人生，反映出超真實的青春期與青年的愛情歷程。（圖／鏡文學提供）
▲《荷爾蒙狂想曲》描述主角的「生殖器」會說話，並陪伴他成長且改變他的人生，反映出超真實的青春期與青年的愛情歷程。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2022-04-21 15:00:00

是否幻想過，假如五臟六腑能與你對話，你們彼此會聊些什麼？肝臟會抱怨你的熬夜？腸胃會巴結你多送一點甜食？還是他們都對你不重視健康的日常懷有滔滔不絕的恨意？除此之外，生殖器又想與你說些什麼呢？這些現實中不可能發生，卻必須保持同理心的魔幻奇想，在《荷爾蒙狂想曲》不僅賦予身體裡的器官生命，作者Doki Doki更造就一場青少年焦慮與浪漫愛情擦出的火花，故事裡看似荒唐的低俗打鬧，卻反應著最真實的青春。

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《荷爾蒙狂想曲》的故事背景發生在校園裡，就讀大學一年級的主角汪克力，身體擁有超乎常人的異變「能夠聽見來自身體裡某一樣器官的說話聲音」，這件事讓個性羞赧，從沒有交往過女朋友的他驚恐倉皇，因為那個能夠與他對話的器官，是他的生殖器。

會說話的生殖器自稱「DD」，在汪克力18歲的生日過後突然「覺醒」，且個性和主人天差地遠，總是抱怨汪克力只喜歡詩歌散文這些文藝活動，卻從沒有交過一個女朋友，更是不曾有過性愛體驗的處男。「DD」滿口賤言和粗話都在埋怨克力無法給予他所應該獲得的幸福。

「DD」完全就是野性慾望的存在，而素行端正的汪克力，非常希望找一個醫生來治癒生殖器會說話的毛病。終於，DD則說如果滿足他的願望，他的聲音就不會再透過荷爾蒙傳遞給汪克力。

之後校園內出現一名以藥物迷醉女性的神秘性侵變態狂，利用下藥讓女學生昏迷的方式，性侵十數回得逞，卻沒有人找得到兇手，唯一的線索，竟然掌握在主角的「DD」上。一場青春校園內荒誕又幽默且勇敢的英雄旅程就此展開。

作者以男性青春期的煩惱為題材，撰寫出一部荒唐喜劇，並加入探案的過程，呈現令人莞爾的情感碰撞，讓男主角在走過千山萬水後才逐漸了解，或許真正適合自己的對象，其實就在回眸燈火闌珊處，作品具有高度原創性，除了維持作者一貫的高娛樂性外，還多了寓教於樂的意涵。

原文授權轉載自「鏡文學」文/鏡文學



《荷爾蒙狂想曲》於鏡文學官網刊登，閱讀請點>>> https://bit.ly/3iq7E5A

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