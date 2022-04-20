特企／高島全新品牌代言人　Ella重磅登場！

橫跨影視歌三棲女王Ella陳嘉樺，在同時兼顧家庭事業的忙碌中，盡心盡力追求每一場完美演出的她，始終交出亮眼的成績單，甫忙完電影宣傳，搖身一變當起了特務，說是百變女王真是不遑多讓，此次在TAKASHIMA高島全新品牌識別代言人任務中，首次與同為影視歌也有不凡表現的台灣歐巴許光漢搭檔，看高島全新雙代言人重磅登場，他們如何呈現超神隊友擦出火花!! Ella在這次拍攝過程說到：「其實自己一直很想演特務的角色，在這次有如特務的影片當中，與光漢當起合作無間的隊友執行任務，光漢拍片經驗非常豐富，我們倆在片中充分展現出默契十足的超神隊友，大家可以看到這支特務影片的質感就如同高島始終如一對產品品質的堅持，平常工作我需要全神貫注、收工後真的需要好好讓自己躺下放鬆，家裡有一台高島按摩椅真的可以成為你的超神隊友！」
TAKASHIMA高島為致力於創造美好生活的按摩椅品牌，為了提供消費者更貼近人心的時尚精品，並力求創新與突破，2022推出全新企業識別，期許成為全方位的質感生活品牌，TAKASHIMA高島總經理楊竣文表示：「這次我們推出全新CI識別，是希望用充滿日式且穩重大器的風格來展現，而2022最新按摩椅兼顧美感與品質，並且擁有業界獨家設計，維持我們品牌堅持『科技始終於人性』的理念」
TAKASHIMA高島2022全新按摩椅 愛舒服iVoz沙發椅A-5202具有三大貼心特色，一、智能聲控系統：是按摩沙發業界唯一功能，讓你透過聲控就能執行與切換各項動作，享受現代科技感。二、手腿足氣壓功能：其美型太空氣囊，包覆性佳還可三段力道調整，手部搭配凸點按壓，讓你手掌至手肘，感受更深層，放鬆更全面。三、足底滾輪功能：採用迴轉指壓滾輪，三段速度變化，讓你同步享受指壓和刮痧技法，捕捉腳底穴道，釋放足底壓力。另外還有愛舒服iFlux小沙發A-1310擁有智能偵測系統，能自動精準偵測體型，提供肩部、頸部最適合的按摩位置，彷彿置身於智能座艙，達到更充分的放鬆。高島按摩椅就是您隨侍在側的超神隊友！
讓TAKASHIMA高島按摩椅「當你的最“省”隊友」，為慶祝母親節推出全館消費滿3000元送500元購物金優惠，另外還有多項好康活動。
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Ella、許光漢I got your back超神隊友特務影片
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