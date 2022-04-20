大學畢業待家2年！兒月拿6千伙食費考公職 網狂喊不值得
公務員穩定的工作和不錯的福利，讓許多人會花許多時間苦讀報考國考，希望能改善自己的生活現況和保全未來，不過近日有一位媽媽卻分享，自己的兒子打算在家待2年「全職考公職」，好奇詢問其他網友如何看待？。
原PO在PTT上以「小孩說想在家全職考公職，你會？」為題發問，「想問一下如果自己小孩大學畢業，然後跟你說想在家全職準備個兩年，各位家長會同意嗎？」她表示，目前兒子估計住在家裡，每個月家中再負擔6000元的伙食費，「如果考上了小孩至少一輩子餓不死，父母可以安心退休，還是說各位父母會反對？寧願小孩去外面闖一闖」。
貼文一出，許多網友留言認為，「頂多全職備考一年，沒考上之後就邊工作邊考」、「最多一年，要走公職大學就要開始準備了」、「給一年時間全職，第二年應該要半工半讀」、「考一年全職可以，第二年還全職，出去會不好找工作，空窗期太長」、「已經免費給住家裡了，叫他自己負擔伙食」、「兩年機會成本太高了，我只會給一年」、「要就全職拚一次上，還有不是自己在家裡讀，會無法專心，應該跟父母談去補習班，錢自己出」。
不過也有網友表示「我會同意啦，但兩年後沒考到就請他自己出去打拼」、「會支持他，但兩年沒考到就必須去找別的工作」、「有設定期限就可以啊」、「兩年還行吧，沒考上設個停損點就好」、「還是要考量家中環境，若真的兩年努力點考上也是條路，可以接受，但沒考上真的要找工作了」。（編輯：張志浩）