「台版雪兒」遭他狂甩！跌倒30次雙腿瘀青 煎熬痛哭
「台版雪兒」嬛嬛將推出音樂電影《癡心也到站》，紀念已逝的8年戀情，為了戲劇處女秀，主動挑戰80歲老妝，有美魔女封號的嬛嬛表示：「原本導演想用演員詮釋，但我主動爭取演出老奶奶，希望能挑戰自我」，而平日見不得白髮，此次戲劇演出上老妝、滿頭白髮與皺紋，嬛嬛笑說為了演出，勤上戲劇課，為戲排練被摔倒30多次，雙腿瘀青，舉步維艱，戲劇初體驗很值得。
嬛嬛在音樂電影中，挑戰由年輕演到老的角色，首度嘗試老妝，嬛嬛表示：「原本導演計畫用演員詮釋老奶奶角色，但一向喜歡挑戰的我主動爭取，突破禁忌上老妝滿頭白髮與皺紋，平日愛美的我，看到鏡中的老妝，感覺很震撼，克服心中障礙，證明自己能做到。」而為了完美演出，她還上了一系列的戲劇課，嬛嬛透露，說一場不讓男主角林健寰離去的戲，為了呈現不捨愛人離去的情緒張力，營造椎心至痛的感覺，被林健寰甩開跌倒達30多次，演完後才發現雙腿瘀青，當下不覺得痛，收工後雙腿走路舉步維艱。
提到兩首最新單曲《癡心也到站》與《癡心惦惦愛》，嬛嬛坦言在錄音室演唱很煎熬，淚水潰堤，而新歌像把利刃，每演唱一次，猶如再次劃開心中的舊傷疤，直覺痛徹心肺，對過往的戀情至今仍難忘懷，「音樂電影的情節是我美化了，面對真實中的背叛，我選擇劇中的陪伴失智伴侶，讓這段戀情美好的永存心中。」