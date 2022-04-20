揭秘網紅不能說的團購變現法！最高單日爽領80萬分潤
《NOWnews今日新聞》昨（19）日獨家踢爆網紅、網美利用與廠商配合開團購，疑似賣假球鞋獲取分潤，引發不少網友共鳴，紛紛控訴自己類似經驗。網紅們為何這麼積極經營團購？這塊商機有多大？《NOWnews今日新聞》實際詢問生活產品、小家電長期和網紅合作的業內人士表示，網紅團購的分潤和業配機制現在不只看追蹤數，「含金」量也是評估關鍵。業者透露，最高紀錄有單日就進帳400萬元，網紅爽拿2成分潤、1天就收入80萬元，但並非常態。一般來說，中型的網紅如果積極經營，單月發給60萬以上分潤不成問題，充分展現網紅超狂變現能力。
以生活用品和小家電廠來說，與網紅合作的方式主要有三種：「純分潤」、「分潤再加廣告費」以及「業配或是代言」。以「純分潤」來說，就是靠網紅自己的行銷能力，賣多少賺多少。但要考慮的面向相當多，除了最傳統的追蹤、按讚數之外，還會評估「含金」量，像是知識型的網紅，互動也很熱絡，這是轉換率就相對高，分潤的空間也就更大。通常以銷售額的10％起跳，但部分網紅會在設定跳%門檻，費用較低的商品以10萬元為門檻，超過15萬元可以有15％，如果超過20萬元則有20％的分潤比例。
如果是「分潤再加廣告費」，有保底的月費，每月會要求網紅在如FB、IG、YT等社群發文，但分潤的比例不管銷售額多少，都會是原本談定的分潤比例。業者觀察，通常這樣的方式合作，帶貨量較不給力。
最單純的就是「業配」，以前會看追蹤人數、按讚數來評估，費用大多以追蹤人數除以3來換現，舉例來說，10萬粉絲的網紅，大約可以喊到3萬的業配費，但現在網紅、藝人、KOL的界線模糊，且業配的合作費用沒有基準，每次的合作都是一種「行銷賭注」！再加上現在假粉太多，業者還會評估互動率，綜合多項評估進行考量。