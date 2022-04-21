史上最多害羞吻戲！BL台劇演員狂NG「親到虛脫」

《正負之間》上周五一、二集播出後，立即釋出幕後花絮影片，花絮中曝光超害羞吻戲的拍攝過程，吸引大批粉絲觀看，「鄭傅CP」也在幕後花絮中爆料，該場吻戲NG次數竟高達30次，林上豪直呼：「根本親到虛脫！」兩人在拍攝現場更時常互逗對方，林上豪虧石承鎬常露出謎樣般的笑容，石承鎬則靦典回應：「不可以色色...」而「加簡CP」放閃也沒在遮掩，開拍前的合宿期間，鄭齊磊亦教大家如何製作調酒，李見騰示範並要求打分數，沒想到鄭齊磊只給了80分，並自爆：「我剛才調給你的...」還沒說完，李見騰就甜喊：「100分！」在劇中飾演調酒師加藤勇氣的鄭齊磊，不只戲裡戲外都大方告白，與李見騰的甜蜜互動甜死觀眾，首兩集內容及花絮皆大灑糖獻給粉絲，令粉絲臉紅心跳！
話題BL台劇《正負之間》上周五(4/15)已獨家於CATCHPLAY+影音平台上架首兩集，由林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰等四人共譜兩段愛戀，難以計算的吻戲與浪漫橋段，讓粉絲直呼超臉紅；由林上豪與石承鎬共譜的「鄭傅CP」，從小到大的情誼有了突破性發展，展開了曖昧的「鄰居」生活，而由鄭齊磊與李見騰飾演的「加簡CP」，則代表著白天與夜晚的反差，即使如此不同，卻能勾動彼此熱情如火的心。《正負之間》首集上架後，四位演員於Instagram直播與粉絲互動，許多觀眾看完首立即被雙CP圈粉，讓四位演員人氣直升，粉絲敲碗甜喊加場直播：「還要等一周太煎熬了！」《正負之間》每周五中午台日同步上架最新集數，台灣地區獨家於CATCHPLAY+影音平台上架，日本地區則於Rakuten TV、Video Market同步播出。
《正負之間》由CATCHPLAY攜手文化內容策進院與日本的Rakuten Group、SPO Entertainment、Video Market跨平台國際合製合拍，由眾多合作單位集力完成，將原創BL台劇推向國際，推手之一的文策院盧俊偉副院長表示：「《正負之間》從開發到投資媒合到製作階段，文策院都全程參與，能將優質作品推動上線，文策院感到格外興奮，對於內容也是相當肯定的，呼籲各位朋友，樓上揪樓下，一起來觀賞這部精彩的作品，祝褔收視長紅！」
《正負之間》故事描述鄭則守（林上豪 飾）與傅理躬（石承鎬 飾）兩人從小到大都在陪伴在彼此身邊，如今既是律師事務所的同事、也是鄰居。不料，維持二十幾年的友情平衡意外動搖，這兩個原本處於天秤兩端的對等存在開始傾斜，悸動的心往彼端逐漸滑去，一發不可收拾...（編輯：楊穎軒）