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宏碁新Swift筆電輕薄登場　購機抽Klook 1萬元旅遊金

▲宏碁推出三款Swift新產品，購買指定機種，登錄送 Line Points 點數 ，最高送 5,000 點。(圖／廠商提供)
▲宏碁推出三款Swift新產品，購買指定機種，登錄送 Line Points 點數 ，最高送 5,000 點。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-21 00:02:00

宏碁年度Swift輕薄筆電新品登場，推出通過 Intel Evo 認證且搭載第 12 代 Intel  Core 處理器系列的Swift 3/ Swift 5，以及為創客打造的Swift X新品，兼具輕薄效能、超強續航力及環保、大視野等特色。Swift 5售價49,900元、Swift 3售價35,900元，Swift X 售價46,900元，預計五月上市。

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搭配新機上市，宏碁4/23於新北大都會公園舉辦「Acer Swift 輕奢時尚風格野餐日暨新品體驗活動」，邀請知名網美安婕希、謙謙、杜妍展演不同Swift時尚達人；同時推出開賣加活動，購買Swift 搭載Intel Core 處理器系列任一機種，登錄週週抽 Klook 10,000 旅遊金；購買Acer Swift 3/5 指定機種，登錄送 Line Points 點數 (最高 5,000 點)。

▲宏碁推出年度Swift輕薄筆電。(圖／廠商提供)
▲全新Acer Swift 3 （SF314-512）具備14吋輕薄鋁合金機身，推出純粹銀、粉霧金、丹寧藍三種水洗仿手感跳色，售價35,900元。(圖／廠商提供)
新一代Acer Swift配備FHD MIPI視訊鏡頭，採用Acer時序雜訊抑制技術（Temporal Noise Reduction，TNR），即使在光線不足的環境下也能提供高畫質的視訊畫面；此外，具AI降噪功能的Acer PurifiedVoice技術，可確保使用者聲音清晰明亮；而透過內建Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) 無線網卡的配備能夠使連線速度快速且穩定，電源按鈕上內建Windows Hello之指紋辨識器。另外，加入環保設計，使用OceanGlass回收原料，為50公里內海洋塑膠回收物與ABS塑膠再製而成。

全新Acer Swift 5（SF514-56T）搭載第 12 代 Intel  Core  i7處理器及最高達12核心Iris Xe 顯示晶片，14吋螢幕，採CNC工藝處理的一體式時尚機殼外觀，重量僅1.2公斤、厚度僅1.495公分，內建16GB雙通道LPDDR5 記憶體及512GB的 PCIe SSD固態硬碟，獲得Intel Evo認證，背光鍵盤採用進氣口設計，較一般鍵盤散熱量提升8％至10％。

▲宏碁推出年度Swift輕薄筆電。(圖／廠商提供)
▲全新Acer Swift 5（SF514-56T）搭載第 12 代 Intel  Core  i7處理器及最高達12核心Iris Xe 顯示晶片。(圖／廠商提供)
全新Acer Swift 3 （SF314-512）具備14吋輕薄鋁合金機身，輕1.25公斤，推出純粹銀、粉霧金、丹寧藍三種水洗仿手感跳色，搭載第 12 代 Intel Core  i5處理器，並獲得Intel  Evo™認證，享受即時喚醒；內建16GB 雙通道LPDDR4X 記憶體及512GB的SSD 固態硬碟。

▲宏碁推出年度Swift輕薄筆電。(圖／廠商提供)
▲Swift 3具備14吋輕薄鋁合金機身，輕1.25公斤。(圖／廠商提供)
全新Acer Swift X （SFX14-51G）採鋁製外殼，厚度1.79公分、重1.4公斤；搭載最高達12核心的第12代Intel Core處理器，以及NVIDIA GeForce RTX  3050顯示晶片，並利用風扇、進氣式鍵盤及雙散熱管進行機型降溫。14吋螢幕，採用護眼舒適的Acer BluelightShield技術。配備16GB的LPDDR5記憶體及512GB PCIe固態硬碟，另外具有2個支援Thunderbolt 4的USB Type-C、2個USB 3.2 Gen 1 Type-A連接埠，及HDMI 2.0端口 。

▲宏碁推出年度Swift輕薄筆電。(圖／廠商提供)
▲全新Acer Swift X （SFX14-51G)，售價46,900元，預計五月上市。(圖／廠商提供)

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