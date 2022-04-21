宏碁新Swift筆電輕薄登場　購機抽Klook 1萬元旅遊金

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新一代Acer Swift配備FHD MIPI視訊鏡頭，採用Acer時序雜訊抑制技術（Temporal Noise Reduction，TNR），即使在光線不足的環境下也能提供高畫質的視訊畫面；此外，具AI降噪功能的Acer PurifiedVoice技術，可確保使用者聲音清晰明亮；而透過內建Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) 無線網卡的配備能夠使連線速度快速且穩定，電源按鈕上內建Windows Hello之指紋辨識器。另外，加入環保設計，使用OceanGlass回收原料，為50公里內海洋塑膠回收物與ABS塑膠再製而成。
全新Acer Swift 5（SF514-56T）搭載第 12 代 Intel Core i7處理器及最高達12核心Iris Xe 顯示晶片，14吋螢幕，採CNC工藝處理的一體式時尚機殼外觀，重量僅1.2公斤、厚度僅1.495公分，內建16GB雙通道LPDDR5 記憶體及512GB的 PCIe SSD固態硬碟，獲得Intel Evo認證，背光鍵盤採用進氣口設計，較一般鍵盤散熱量提升8％至10％。
全新Acer Swift 3 （SF314-512）具備14吋輕薄鋁合金機身，輕1.25公斤，推出純粹銀、粉霧金、丹寧藍三種水洗仿手感跳色，搭載第 12 代 Intel Core i5處理器，並獲得Intel Evo™認證，享受即時喚醒；內建16GB 雙通道LPDDR4X 記憶體及512GB的SSD 固態硬碟。
全新Acer Swift X （SFX14-51G）採鋁製外殼，厚度1.79公分、重1.4公斤；搭載最高達12核心的第12代Intel Core處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 3050顯示晶片，並利用風扇、進氣式鍵盤及雙散熱管進行機型降溫。14吋螢幕，採用護眼舒適的Acer BluelightShield技術。配備16GB的LPDDR5記憶體及512GB PCIe固態硬碟，另外具有2個支援Thunderbolt 4的USB Type-C、2個USB 3.2 Gen 1 Type-A連接埠，及HDMI 2.0端口 。