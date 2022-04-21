COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全聯這三天買甜點藏「隱藏優惠」　網購母親節蛋糕起跑

▲全聯即日起到5/12推出隱藏版甜點優惠，凡於期間內的每週六、日、一購買「We Sweet」商品可享全品項88折。(圖／廠商提供)
▲全聯即日起到5/12推出隱藏版甜點優惠，凡於期間內的每週六、日、一購買「We Sweet」商品可享全品項88折。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-21 09:45:28

疫情持續擴散，母親節該有的儀式感還是不能少，根據福華飯店的觀察雖然目前母親節蛋糕還沒有開賣，但詢問電話相當踴躍，相較於年去疫情最嚴重的時候，今年的詢問度比去年至少多了２成。網購通路樂天市場也觀察到4月開始母親節相關的關鍵字就已經衝上Top10，預料5月初會有另一波更熱的下單潮。全聯則有超過25款蛋糕可選擇，價格220元起是親民首選，且即日起到5/12推出隱藏版優惠，凡於期間內的每週六、日、一購買We Sweet商品可享全品項88折。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天：母親節相關銷量較去年提升2成5

根據樂天市場表示，自4月初開始，站上關於「母親節」、「保養品」、「保健食品」、「蛋糕」等關鍵字分別站上送禮排行榜前十名，而相關產品銷量也較去年同期提升25%；即日起至5/8止樂天市場集結超過千個店家，限時下殺6折起。蛋糕即日起推出優惠，像是有內含50顆大湖草莓的馬各先生6吋草莓修格拉， 原價1450元，特價899元，還有，顏值相當高的亞尼克菓子工房 不能莓有妳草莓慕斯蛋糕，原價1,080元，特價950元。

▲母親節蛋糕。(圖／廠商提供)
▲樂天市場母親節蛋糕即日起推出優惠，像是有內含50顆大湖草莓的馬各先生6吋草莓修格拉， 原價1450元，特價899元。(圖／廠商提供)
Pinkoi：更重視口感及口味

Pinkoi也注意自四月以來母親節送禮相關商品需求顯著成長，尤以能抓住媽媽味蕾的「蛋糕、甜點」最受矚目， 與上月相比銷量成長3成。其中在「蛋糕、甜點」類，Pinkoi發現消費者除了注重美型外觀，在口感及口味上也相當重視，如「吃得到整塊芋頭的6吋芋泥蛋糕」、「口味新穎清爽的6吋紅心芭樂奶茶蛋糕」成為今年熱賣品項；另外適中份量又能一次嚐到多種口味的「九宮格小塔禮盒」，也深受許多消費者喜愛，讓媽媽吃得開心又無負擔。

▲母親節蛋糕。(圖／廠商提供)
▲Pinkoi發現消費者在口感及口味上也相當重視，像是會在乎「口味新穎清爽的6吋紅心芭樂奶茶蛋糕」。(圖／廠商提供)
全聯福利中心蛋糕220元起

全聯福利中心預估母親節關聯的商品，可望較去年同期成長超過2成。蛋糕部分有25款，包含永心鳳茶烏龍巧克力蛋糕、杏屋覆盆子提拉米蘇重乳酪、楊嘉明70%可可莓果奶蓋、手信坊乳酪蛋糕、中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪等，價格介於220元～600元間，樣式多元且價格經濟實惠。

另外，首次在母親節檔期推出公益手作食品禮盒–夢想福利社，除了實體門市可預購外， 4/25～5/5在PX Go!上預購還享有9折優惠。全聯We Sweet於4/15~5/12推出We Sweet甜點女人節每週六、日、一We Sweet全品項88折。

▲母親節蛋糕。(圖／廠商提供)
▲全聯蛋糕部分有25款，包含永心鳳茶烏龍巧克力蛋糕、杏屋覆盆子提拉米蘇重乳酪、中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪等，價格介於220元～600元間。(圖／廠商提供)

揭秘網紅不能說的團購變現法！最高單日爽領80萬分潤

iPhone超威？生態攝影免大砲鏡頭　靠手機Get最佳畫面

虛擬貨幣簡訊詐騙下場超慘！Whoscall示警：一週內會更多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀