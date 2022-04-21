全聯這三天買甜點藏「隱藏優惠」　網購母親節蛋糕起跑

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根據樂天市場表示，自4月初開始，站上關於「母親節」、「保養品」、「保健食品」、「蛋糕」等關鍵字分別站上送禮排行榜前十名，而相關產品銷量也較去年同期提升25%；即日起至5/8止樂天市場集結超過千個店家，限時下殺6折起。蛋糕即日起推出優惠，像是有內含50顆大湖草莓的馬各先生6吋草莓修格拉， 原價1450元，特價899元，還有，顏值相當高的亞尼克菓子工房 不能莓有妳草莓慕斯蛋糕，原價1,080元，特價950元。
Pinkoi：更重視口感及口味
Pinkoi也注意自四月以來母親節送禮相關商品需求顯著成長，尤以能抓住媽媽味蕾的「蛋糕、甜點」最受矚目， 與上月相比銷量成長3成。其中在「蛋糕、甜點」類，Pinkoi發現消費者除了注重美型外觀，在口感及口味上也相當重視，如「吃得到整塊芋頭的6吋芋泥蛋糕」、「口味新穎清爽的6吋紅心芭樂奶茶蛋糕」成為今年熱賣品項；另外適中份量又能一次嚐到多種口味的「九宮格小塔禮盒」，也深受許多消費者喜愛，讓媽媽吃得開心又無負擔。
全聯福利中心蛋糕220元起
全聯福利中心預估母親節關聯的商品，可望較去年同期成長超過2成。蛋糕部分有25款，包含永心鳳茶烏龍巧克力蛋糕、杏屋覆盆子提拉米蘇重乳酪、楊嘉明70%可可莓果奶蓋、手信坊乳酪蛋糕、中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪等，價格介於220元～600元間，樣式多元且價格經濟實惠。
另外，首次在母親節檔期推出公益手作食品禮盒–夢想福利社，除了實體門市可預購外， 4/25～5/5在PX Go!上預購還享有9折優惠。全聯We Sweet於4/15~5/12推出We Sweet甜點女人節每週六、日、一We Sweet全品項88折。