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「無接觸文化」改變就業結構　韓國外送員飆增至42萬人

▲在新冠疫情影響下，韓國從事外送行業的人口飆增至42.8萬人。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲在新冠疫情影響下，韓國從事外送行業的人口飆增至42.8萬人。（示意圖／翻攝自Unsplash）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-21 11:13:31

新冠疫情在韓國爆發一度帶來單日50萬例確診的高峰，儘管如今韓國已經全面解除各類社交措施，但在疫情影響下韓國的就業版圖也有了變化。隨著「無接觸文化」普及，加上對衛生、醫療、民生物資的需求增加，韓國外送員的數量創下史上最高，而護理工作相關人員的數量也有所增加。

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根據韓國統計廳19日發布「2021年下半年各地區就業調查及就業人員的產業與區域分佈特徵」報告顯示，至去年10月為止韓國的外送員數量共有42.8萬人，比起一年前增加了9.7%，更是突破自2013年開始統計相關數據以來的最高紀錄。

數據上來看，光是從歷年10月來分析，外送員人口在2019年的的34.9萬人增加到2020年39萬人增長了11.8%，在新冠疫情爆發後持續呈現飆升成長，報告分析指出會出現此現象是因為，在必須保持社交距離的防疫措施下，韓國民眾在家選擇網購、點美食外送的機會大大增加，促使外送員人口需求提升。

此外，在新冠疫情重創下，韓國從事護理和健康照服相關工作的從業人口也達到62.9萬人，比1年前增加了12%，社會福利相關工作者的數量則達到48.2萬人，增加7.8%；韓國統計廳的僱傭統計科科長金慶姬（音譯）則指出，這是源自韓國人口老齡化與新冠肺炎疫情交互影響，也是韓國中央與地方政府擴大老人就業政策之下的結果。

不過疫情同樣也對就業市場造成衝擊，各行各業需要從事面對面服務的銷售人員數量比去年減少4.2%，減少至168.6萬人；餐飲業方面，從事廚師的人口數量達到103.8萬人，比1年前增加8%，餐飲相關服務人員數量則減少6.8%，減至51.6萬人，金科長表示，餐飲服務工作者的減少除了因為疫情下民眾到實體店面用餐次數減少外，也和無人點餐系統和無人商店的推廣有關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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