暴力修法為扁除罪 國民黨：民進黨把扁看得比人民還重要
針對今（21）日民進黨於立法院財委會審查《會計法》第99條之1條文修正案引發朝野肢體衝突，中國國民黨文傳會副主委林家興今（21）日表達譴責，也痛批當前疫情延燒，今日確診數恐怕上看近3000例，民進黨立委竟然還有心思為了幫陳水扁的貪贓枉法行為解套而徹夜在立法院大門前排隊守夜，甚至用暴力推擠方式強度關山，全國買不到快篩的民眾、被迫只能幫小孩打莫德納的民眾，以及第一線辛苦過勞的衛生及醫護工作者們看了會有何感想？這不只是「看扁」民眾，更是在用實際的不作為「痛扁」受疫情所苦的人民，根本是把陳水扁一人的政治生命看得比全台灣人民生命還重要！
林家興表示，國家法律應該有公正標準，國務機要費相關法案修訂早就在去年4月開過公聽會，當時學者專家正反意見不一，尤其歷屆總統僅陳水扁有國務機要費涉法的問題，明顯是為了個案修法，「因人設事」，毫無普遍適用性與急迫性，難以說服社會大眾這是應該優先審議的法案，柯建銘總召竟然還敢要求在野黨思考此案的「是非曲直」，請先照照鏡子，堅持以多數暴力審議並強行通過此種不義法案的民進黨，不正是最惹事生非、理不直氣不壯的始作俑者嗎？
林家興指出，當前疫情仍嚴峻，如國民黨黨團總召曾銘宗委員所說，「這個時機點上強行通過爭議法案，居心何在？」更有讓朝野立委群聚染疫的風險。如果民進黨真想理性審議此案，就應該向社會大眾清楚說明，陳水扁的國務機要費遭認定有爭議的一億多元，流向為何？是否「柯建銘還是民進黨哪位高層拿了錢？」在爭議尚未釐清之前，就用如此多數暴力強度關山，民進黨如此用心「護扁」，但人民僅感到被民進黨「看扁」，忽略疫情的不作為更有如「痛扁」所有受疫情所苦的民眾及前線醫護，令民眾感到十分心寒！
林家興強調，陳水扁等人的國務機要費案雖纏訟多年，但仍在司法審議程序當中，民進黨應該尊重司法單位的公正審判，不應試圖藉由立法或修法來干擾正在審議當中的司法案件，引起更大的社會爭議與對立，尤其當前疫情急速升溫，立法院受人民託付，應該將全副精力用於防疫、民生與拯救人民生命，而非陳水扁的政治生命上才對！民進黨如果再不懸崖勒馬，人民也會伸張自己的怒火與權利來糾正不公不義的政策與政權！