竹縣府召開「不動產交易安全座談會」

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然近期縣府縣長室、地政處、消保官辦公室頻頻接到民眾投訴，反映竹北的房價漲太兇，投資客建商代銷公司蓄意炒作，孩子都已經變成可憐的下一代，竹科台積電工程師兩頁陳情書指竹北之所以吸引外來人口，維持合理的房地產價格是最重要的關鍵，可是現在房價已經直逼新北，對於都市的發展絕不是一件好事。
「房子是業者在蓋，錢也是業者在賺，可是民怨都指責縣府不處理」，消保官面對這樣的批評，要求出席業者能夠對此提出具體適當説明，以作為回覆消費者的依據。
出席的建築開發公會理事長楊勝翔說明，兩三年前以低價預售的房屋，現在原物料成本漲翻天一樣要蓋給消費者 ，事實上建商獲利有限，真正賺錢的是買房者所謂「消費者的相關人員」。尤其 2、3 年前蓋一棟地下 3 層地上 14 層的大樓成本約一坪 8 萬 5，現在都要漲到 14 萬，原物料漲包含人事成本也都漲，政府的國民年金、勞健保費也都在漲，他也不能明白「百業都漲，為什麼只有建築業不能漲，要建商吸收成本。」
他還提到，建商跟供貨商簽訂形式上的合約，都是「僅供參考」隨時能斷貨，想要貨就只能加價買，「中央政府希望業者賠錢來賣嗎？自由市場不是這樣運作的。」特別是竹北土地供給有限，市場上只要有土地推出，猶豫一天，別人就加價買走了 ，所以他認為中央主管機關應該正視重劃土地的供給才對。
不動產仲介同業公會理事長鄭煒騰會後向消保官抱怨，房價高漲的結果對於仲介業苦不堪言 。屋(地)主隨意坐地起價，六米巷弄六年的新成屋每坪開價就是五、六十萬， 40 幾萬買的預售屋一簽完約，隔天就來委託銷售，竟然喊到七、八十萬， 接也不是不接也不是，最後只能請他另請高明。他直言當下屋(地)主「哄抬價格， 自我膨脹過頭了」「現在是賣方高興，買方難過的市場」簽了約之後賣方隔天 馬上反悔， 隨意解除委託 ，也有買方下要約但賣方反悔不賣，除了做白工也許還要打官司，這樣的房地產市場亂象以他從事仲介業這麼多年，從沒見過。
對於短短一年 3 個月，從每坪二、三十萬元漲到四、五十萬元呈現倍數成長的房價， 靳邦忠強調 ，縣府現行法規下「尊重自由市場的交易機制」，但對於不透明的人為炒作，提醒業者中央已就「平均地權條例」修正中。內容針對營造完(熱)銷假象，趁機哄抬價格；散佈不實銷售價格、銷售量，引發房價上漲恐慌或搶購潮 ;或利用網路群組銷售揪團炒房，意圖投機壟斷、影響交易秩序及自住者購屋機會者；或是加價換約轉售哄抬牟利，墊高房價，都將按戶( 棟、筆)處以一百至 5 千萬元罰鍰並得限期改善，屆期未改正，按次處罰 。盼同業協助政府加強宣導，防杜不當炒作，同時呼籲消費者應「居高思危」。
經過討論後，縣府認為房價上漲除了炒作因素外，原物料上漲及缺工造成工資連動推升效應才是主因，若不研擬出降底原物料及人力成本之方案，一味打房恐捨本逐末，因此將建議邀集相關單位針對原物料價格及缺工問題討論，參考國外建築新工法減低以往對鋼筋水泥等物料及人工的高度需求，期能使房地產市場有合理價格。