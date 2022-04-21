女兒同學確診！白家綺躲2歲小斗宅 回家急衝浴室脫衣
白家綺擔任忠義基金會助養大使，今（21日）出席2022年度蒲公英寶寶助養計畫記者會，近日疫情升溫，白家綺大女兒因高中同學確診，居家線上上課，二女兒照常上學，2個青春期女兒都打了2劑疫苗，白家綺固定進棚錄影，每周都會快篩，只是2歲兒子斗宅很黏她，白家綺主持完回家第一件事就是衝去廁所脫衣服洗澡，才敢接觸兒子。
白家綺日前度過38歲生日，老公吳東諺很有儀式感，串通丈母娘、經紀人幫她慶生，還送上7萬元起跳的LV名牌包，把白家綺感動到流淚，「我明明就不笨，每次都猜不到。」反而她安排的驚喜，常常被身邊豬隊友破哏，導致提前露餡，「我很努力，但無法超越他。」
身為四寶媽的白家綺，以自己幼年的受助經驗，呼籲人人都可以成為他人「生命中的天使」，現場分享與青春期女兒相處的祕訣在於日日陪伴、付出關心，不管工作再忙再累，睡前的抱抱、親親、說晚安不可少，要讓孩子感受到自己的關心。
白家綺默默投入公益多年，分享心得：「公益不是一個人做了很多，而是每個人做一點點。」除了助養弱勢孩子，偶爾也會帶著女兒去參與淨灘等志工服務的體驗，白家綺相信防疫和公益一樣，最重要的是大家要「齊心」。