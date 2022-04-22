泰格豪雅高爾夫專用智能錶　五屆歐巡賽冠軍搶先體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新 Connected Calibre E4 智能腕錶高爾夫球特別版的錶面 介面升級，確保配戴者在場上操作可以得心應手。例如內 建的高解析度 2D 地圖，提供全球 4 萬多座球場的障礙區與 距離資料。在配戴這款腕錶後，無論新手還是資深高手， 均能獲得亮眼成績。
本次邀請 TAG Heuer 泰格豪雅品牌大使、五屆歐洲高爾夫巡迴賽冠軍湯米‧佛列特伍德(Tommy Fleetwood) 親身體驗，見證新錶魅力。不只如此，錶款還提供獨家限定全新 爾夫球錶面。
TAG Heuer 泰格豪雅執行長 Frédéric Arnault 表示:「高爾夫是 TAG Heuer 泰格豪雅錶迷經常從事的運動，同時 也是 Connected 智能腕錶相當重要的 功能。全新 Connected Calibre E4 智能 腕錶高爾夫球特別版將成為玩家的最 佳夥伴，即便離開球場也想繼續配 戴。」
TAG Heuer 泰格豪雅品牌大使 湯米‧佛 列特伍德(Tommy Fleetwood)提 到:「TAG Heuer 泰格豪雅高爾夫球 特別版智能腕錶能協助各程度的球手 精進球技。全新「自動偵測第一桿發 球距離」功能可記錄最關鍵的開球表 現，而內置磁力球標錶帶既實用又方 便收納。」
全新 TAG Heuer Connected Calibre E4 智能腕錶高爾夫球特別版搭載別具創意錶扣，內置磁吸式球標， 是征戰果嶺的必備夥伴。玩家在配戴腕錶時不必另外攜帶球標，可謂時尚又實用的配件。
球標飾有顏色鮮明對比的 TAG Heuer 泰格豪雅盾形標誌，並且採用立體突起的設計更方便配戴者操 作。使用時只要輕輕滑動球標便可以取出，裝回去的步驟也同樣簡單。錶盒內另附一枚備用球標。
這枚腕錶無須手動開啟便擁有全新「自動偵測第一桿 發球距離」功能，配戴者可直接在高爾夫球應用程式 查看記錄。透過內建加速度計與陀螺儀，當玩家在發 球區並進行揮桿時，腕錶會自動開始記錄第一次擊 球，直到進行第二次擊球時，腕錶便會停止記錄。因 此玩家不需特地追蹤自己的開球表現，所有資料將自 動儲存於應用程式。目前此功能僅限於追蹤每一洞的 開球。
由全新「自動偵測第一桿發球距離」功能收集的資 料，還有助於增進既有功能的分析能力。例如開球範 圍功能(Driving Range)提供每一洞詳細的「落點 圖」，可輕鬆掌握每一洞過往擊球表現，使得玩家能 依此數據調整揮桿策略，找尋最適合自己的球桿和擊 球路線。
全新「自動偵測第一桿發球距離」功能也會自動記錄 每次開球的準確率與距離，幫助配戴者掌握不同球桿 的擊球表現。本次大幅度提升此功能的精準度，使得 腕錶的球桿建議功能亦能提供更詳盡資訊，協助玩家 找到需要的球桿。
不只如此，iOS 版應用程式獨家推出利用 3D 地圖技術 製成專業影片的新功能，可將完美的揮桿分享給親朋好友欣賞。