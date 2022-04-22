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日圓狂貶！外銀估6月觸130後逐季回升　金價下半年走跌

▲日圓兌美元狂貶，瑞銀更預估6月可能進一步觸130價位，之後逐季回升，至明年3月底見115價位。（圖／NOWnews資料照）
▲日圓兌美元狂貶，瑞銀更預估6月可能進一步觸130價位，之後逐季回升，至明年3月底見115價位。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-04-22 09:23:11

日圓狂貶，一度貶破129兌1美元，創下20年來新低， 之後又拉回至128價位，但瑞銀認為短期市場會繼續挑戰日本央行維持「鴿」派的決心，預估今年6月可能會再探底觸130，之後逐季回升，明年3月底可能回升至115。至於國際金價回落至1950美元左右，預估年中前保持在目前水平附近，但下半年起將呈現下行趨勢，明年3月底前逐步跌至1750美元。

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瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，隨著日圓迅速走軟，引起多名日本官員的關注，日本財務大臣鈴木俊一和央行行長黑田東彥對日圓過度疲軟引起的負面影響表達了擔憂。然而，貨幣市場意識到單靠官員的口頭干預，無法扭轉匯率的趨勢，除非貨幣政策出現根本性轉變，否則日圓仍會承壓。

因此，瑞銀認為，即使日本央行在日圓跌至130日圓兌1美元，採取實際的干預行動，除非其採取具體的政策緊縮行動，例如允許日本國債收益率明顯上升，否則不太可能對匯率設定「硬上限」。

由於日本央行4月28日將召開貨幣政策會議，這是政策制定者對當前日圓跌勢表達看法的機會，瑞銀預期不排除日本央行會收緊政策，允許10年期國債收益率上升（擴大目前收益率交易區間），或改用5年期而不是10年期國債收益率作為錨定目標。根據對美、日國債收益率和匯率的歷史敏感性，如果日本10年期國債收益率上漲 20-30 個基點，應會令日圓穩定起來甚至回升2至3日圓。

瑞銀更認為，日圓應在130左右觸底反彈。如果日本重開邊境及容許更多旅客入境，這將提振國內價格，從而鼓勵央行收緊政策，以及鞏固日圓的長期復甦趨勢。然而，如果日本央行下周維持政策不變，外匯市場可能會大膽地對日圓施加更大的下行壓力，使其貶破130關口。因此，投資者應觀望央行的取態，然後再增加日圓的多頭頭寸，以布局日圓的長期升勢。

至於國際金價，瑞銀指出，由於黃金能夠對沖多重風險，包括地緣政治事件、全球通脹飆升（美國通脹升至1981年以來的高點）、美國聯準會轉向「鷹」派及美國2及10年期國債收益率曲線倒掛，預示衰退風險增加。根據世界黃金協會數據，歐洲和北美投資者在一季度通過交易所交易基金購買了281.7公噸黃金，這是去年中以來最大規模的資金流入。

因此，年初至今，儘管美國10年期實際利率上漲逾100個基點，美元走強，但金價期間仍上漲超6%，證明了其作為避險資產的價值。瑞銀分析，在美國通膨降溫或地緣政治風險緩解之前，金價在二季度應能在當前水平附近獲得支撐，預估6月目標價1950美元。除非美國經濟衰退風險進一步上升，否則金價應重返與美國實際利率、美元和美股波動率指數 VIX（反映市場不確定性）之間的長期背馳關係。

瑞銀預估，目前黃金的公允價值應為1500美元。如果金價要升至2200美元以上，美國10年期實際利率需要下降到-1.5%以下，VIX則要升至40以上，換句話說，只有停滯性通膨事件才能刺激金價明顯走高。如果投資者需要避險，可以繼續看多黃金，但中期內應管理好金價的下行風險。

雖然在美國10年期實際利率一度突破0%，為2020年以來首次轉為正，黃金現貨價格從周初接近1980美元，回落至1950美元左右，不過，瑞銀對金價仍維持中性的看法，儘管金價年中前保持在目前水平附近，但下半年起將呈現下行趨勢，明年3月末前逐步跌至1750美元。

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