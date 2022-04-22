日圓狂貶！外銀估6月觸130後逐季回升　金價下半年走跌

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因此，瑞銀認為，即使日本央行在日圓跌至130日圓兌1美元，採取實際的干預行動，除非其採取具體的政策緊縮行動，例如允許日本國債收益率明顯上升，否則不太可能對匯率設定「硬上限」。
由於日本央行4月28日將召開貨幣政策會議，這是政策制定者對當前日圓跌勢表達看法的機會，瑞銀預期不排除日本央行會收緊政策，允許10年期國債收益率上升（擴大目前收益率交易區間），或改用5年期而不是10年期國債收益率作為錨定目標。根據對美、日國債收益率和匯率的歷史敏感性，如果日本10年期國債收益率上漲 20-30 個基點，應會令日圓穩定起來甚至回升2至3日圓。
瑞銀更認為，日圓應在130左右觸底反彈。如果日本重開邊境及容許更多旅客入境，這將提振國內價格，從而鼓勵央行收緊政策，以及鞏固日圓的長期復甦趨勢。然而，如果日本央行下周維持政策不變，外匯市場可能會大膽地對日圓施加更大的下行壓力，使其貶破130關口。因此，投資者應觀望央行的取態，然後再增加日圓的多頭頭寸，以布局日圓的長期升勢。
至於國際金價，瑞銀指出，由於黃金能夠對沖多重風險，包括地緣政治事件、全球通脹飆升（美國通脹升至1981年以來的高點）、美國聯準會轉向「鷹」派及美國2及10年期國債收益率曲線倒掛，預示衰退風險增加。根據世界黃金協會數據，歐洲和北美投資者在一季度通過交易所交易基金購買了281.7公噸黃金，這是去年中以來最大規模的資金流入。
因此，年初至今，儘管美國10年期實際利率上漲逾100個基點，美元走強，但金價期間仍上漲超6%，證明了其作為避險資產的價值。瑞銀分析，在美國通膨降溫或地緣政治風險緩解之前，金價在二季度應能在當前水平附近獲得支撐，預估6月目標價1950美元。除非美國經濟衰退風險進一步上升，否則金價應重返與美國實際利率、美元和美股波動率指數 VIX（反映市場不確定性）之間的長期背馳關係。
瑞銀預估，目前黃金的公允價值應為1500美元。如果金價要升至2200美元以上，美國10年期實際利率需要下降到-1.5%以下，VIX則要升至40以上，換句話說，只有停滯性通膨事件才能刺激金價明顯走高。如果投資者需要避險，可以繼續看多黃金，但中期內應管理好金價的下行風險。
雖然在美國10年期實際利率一度突破0%，為2020年以來首次轉為正，黃金現貨價格從周初接近1980美元，回落至1950美元左右，不過，瑞銀對金價仍維持中性的看法，儘管金價年中前保持在目前水平附近，但下半年起將呈現下行趨勢，明年3月末前逐步跌至1750美元。