光輝五月母親節百貨人潮　轉戰醫美複合式保養

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根據知名醫美診所觀察，36-45歲女性由於長年累月下產生的細紋、鬆弛逐漸增加，在針對改善臉部老化狀態的需求比例最高，佔整體療程項目四成，消費者認為除了透過日常保養品呵護肌膚同時結合醫美做複合式保養能使皮膚更加美麗，診所台北忠孝館院長翁書賢醫師表示: 「電音波療程近年透過許多知名代言人讓大家熟知，這兩種療程是經由非侵入式的方式來治療，過程時間短、術後無恢復期，讓許多消費者提高對於療程的信心跟接受度；電音雙波合併治療，可以將肌膚表淺層至深層做一個完整的保養，讓臉部緊緻狀態全面升級。」透過診所團隊替媽媽量身打造療程內容，在預算上也可以做到一個精準控制外也更能循序漸進替媽媽們找回年輕自信。
▲知名醫美診所台北忠孝館院長翁書賢醫師表示電音雙波合併治療，可以將肌膚表淺層至深層做一個完整的保養
一掃疲態美型更有感 微創補脂手術人氣升
想要神采奕奕卻面臨臉部下垂、凹陷拖垮了視覺感，除了藉由電音波、玻尿酸填充來改善，現在有更多消費者會選擇自體脂肪填補臉部凹陷，除了傷口微小、易照護且效果平均維持的時間也較長。整形外科診所台中館院長何于甄醫師也提到 : 「臉部的組織老化主要因為骨質疏鬆及皮層軟組織、水分及膠原蛋白流失造成不可避免的塌陷，這些現象讓整體顯老、疲態加倍，藉由抽脂技術經過純化處理後，由深至淺利用脂肪不同的分子大小分層注射到需要填補的位置，讓改善的成果更自然，將關鍵問題解決了，整體視覺上就更能達到心目中設定的狀態。」
台灣廠商數據報告(註二)中也顯示出有超過五成的消費者選擇醫美合格醫師及診所團隊打造安全高效的保養，在從事醫美相關內容前，應選擇專業合格認證的診所及醫師，做好完整的術前諮詢及評估，才能安心又安全。
註一. https://www.economist.com/business/2022/03/26/botox-and-other-injectable-cosmetics-are-booming
註二: https://beconfidentyou.com/survey
【翁書賢醫師簡介】
現任醫美診所院長(台北忠孝)
馬偕醫院外科主治醫師
署立樂生醫院外科主治醫師
署立基隆醫院外科主治醫師
中華民國外科專科醫師
臺北醫學大學醫學系畢業
【何于甄醫師簡介】
現任整形外科診所院長(台中)
台北及林口長庚醫院整形外科主治醫師
林口長庚醫院外傷整形外科主治醫師
台北及桃園長庚醫院美容中心主治醫師
羅東博愛醫院整形外科與美容中心兼任主治醫師
中華民國整形外科專科醫師
中華民國外科專科醫師
日本埼玉醫科大學交換學生
長庚大學醫學系畢業
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53478
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