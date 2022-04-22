醫療資訊不對等　醫病糾紛層出不窮　應推行透明化醫療

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透明化的醫療，重點是讓患者擁有「知的權利」。陳院長表示「手術前醫師就疾病本身要對病人做詳細的檢查及解說，可能需要的處理方式及步驟」；例如是侵入性的手術，還是非侵入性的保守療法？都應該讓患者充份了解。以郵政醫院為例，陳院長將門診的影像系統「放大」，讓年長患者可以看得清楚，並配置大型觸控螢幕以不同顏色及圖示，讓患者更清楚了解問題。同時也提供患者或家屬拍照、或將影像列印，避免在短時間內倉促決定治療方式，這些資訊也可提供患者到他院就醫。
「醫師手術前的誠實溝通」透明化醫療的關鍵
陳院長指出「醫師要把每一個案例當成專案處理，需經過彙整評估之後，才能進行手術。」其中包括:
1. 手術前做好麻醉、心肺功能、用藥以及相關內科評估。
2. 執刀醫師有義務跟病人解釋術後恢復過程的狀況與療效，手術中期、晚期的併發症。
3. 手術需要植入的醫材，例如骨折之鋼板、脊椎之鋼釘、人工關節等。病患有權利知道植入物的材料、設計、優缺點、植入物會不會造成立即的危險值等等問題。
4. 醫師執行該手術經驗的成功案例據實呈現。
陳院長強調「醫師一定要很誠實地和您討論上述提到的這些問題，也願意協助患者或家屬從醫學文獻上去獲得更詳盡的資訊，他的每位患者在術後都會取得醫院提供的術前術後的影像資訊。
設置諮詢師解決問題 完備透明化醫療的整體服務
醫師忙碌看診時，可以透過門診衛教師或諮詢師，協助提供更完整的解說及服務 。即時透過電話或視訊解決當下問題，了解更多醫療的過程，以完備醫療服務。例如，患者在看診之後，常常會問「我還要不要再回診？」，有些醫師為了維持門診量，患者被強迫預約回診，如此常造成患者及家屬時間、精神上沒有必要的負擔。陳院長指出「我們為什麼要強迫預約病人？醫師要在適當時機告知病人多久回診或不必再回診，可直接用電話或視訊與諮詢師聯絡就可協助他們解決問題。」
最後提醒社為大眾要有正確觀念，以為最難掛號的就是名醫，而是願意坦誠和患者討論病情及後續治療才是好醫師。當患者需要轉診時，醫師應該主動提供資訊協助並聯絡，以期患者得到最好的後續照顧。每位醫師應該要努力的讓自己的醫療服務達到優質並符合人性。除了要有充足的醫學知識，同時技術也要高超專精，加上不斷的學習、求新求進之外，「最重要的是良心」， ---也就是 “心、腦、手都要到位”， 隨時設身處地為病患著想，病患才可得到最佳的醫療服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53494
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