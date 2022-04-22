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台中議會放寬囤房稅　時力批居住正義藍綠喊假的

▲台中市囤房稅昨被議會加寬通過，時力痛批藍綠一家親，聯手閹割囤房稅，他們的背後是一般人買不起的台中七期豪宅。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）
▲台中市囤房稅昨被議會加寬通過，時力痛批藍綠一家親，聯手閹割囤房稅，他們的背後是一般人買不起的台中七期豪宅。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-22 10:47:05

台中市議會昨（21日）3讀通過市府開徵囤房稅，課徵稅率比市府送出的版本寬鬆。時代力量多名市議員參選人，今在議會門口痛批藍綠一家親，聯手閹割囤房稅。嘴巴大喊居住正義，實際行徑卻是讓年輕人離有個殼的夢想更遠。

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台中市議會昨通過《台中市房屋稅徵收率自治條例》修正案，比市府所提版本更為寬鬆，改為4戶以下每戶按2.4％稅率徵收、5戶以上每戶3.6％。時力台中市議員參選人傅智恒、鄭勁節、吳佩芸、徐小媚、鄒明諺，今（22日）為此赴台中市議會前開記者會抗議。

▲議會版的囤房稅，將市府版的持有戶數再「+1」，時力批評是在守護投資客的利益。（圖／時代力量台中黨部提供，2022.04.22）
▲議會版的囤房稅，將市府版的持有戶數再「+1」，時力批評是在守護投資客的利益。（圖／時代力量台中黨部提供，2022.04.22）
鄭勁節指出，原本市府的版本為4戶以上就徵收最高3.6%，議會卻放寬到5戶以上，也就是說，加上3戶的自用住宅額度，一個人要有8戶房子才會被課到最高稅率。

鄭勁節說，昨天收看議會開議直播時很傻眼，有議員提出加嚴版囤房稅的修正動議，也有議員提議要逐條審查，卻直接被議長張清照忽視、匆匆宣告照委員會審查意見通過，卻沒有議員表達異議。整個審議過程不到半小時，閹割版囤房稅就輕騎過關。他說，藍綠為了爭取年輕人選票，都很會喊居住正義，事實上卻是一起放水、打假球。

吳佩芸表示，台中市平均薪資六都最低，房價指數全國第2高，必須不吃不喝將近11年才有辦法在台中購屋。市府今年終於擬定囤房稅草案，所提的版本已較台北市寬鬆，市議會卻進一步閹割囤房稅率，年輕人無法認同這樣的結果。

▲吳佩芸指台中房價所得比在六都排名第3、平均薪資最低，一般市民要不吃不喝近11年才買得起房。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）
▲吳佩芸指台中房價所得比在六都排名第3、平均薪資最低，一般市民要不吃不喝近11年才買得起房。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）
傅智恒指出，根據財政部統計，台中持有一戶非自用住宅人數為62107人，持有5戶以上為 1594人，都是全國第2高；反觀台北市持有4戶767人、5戶897人，卻能制定全國最嚴格的囤房稅。台中市囤房族數量全國第2多、房價所得比全國第3高，到底憑什麼制定如此寬鬆的囤房稅？市議會是在守護投資客的利益嗎？

徐小媚強調，房屋不應被當成商品炒作，這次囤房稅輕易被閹割過關，顯示盧秀燕市長大張旗鼓宣揚修囤房稅的決心禁不起考驗，沒有積極向議會進行任何法案遊說。她批評藍綠兩黨議員高呼居住正義，進了議場卻頓時軟趴趴，平時惡鬥、這時就一家親，聯手犧牲掉台中市民的居住正義。

▲時力的囤房稅版本，將稅率分為6階。。（圖／時代力量台中黨部提供，2022.04.22）
▲時力的囤房稅版本，將稅率分為6階。。（圖／時代力量台中黨部提供，2022.04.22）
鄒明諺提出時力的囤房稅版本，指即便是現行最高的3.6%稅率，對於打擊房價的效果仍有限。他呼籲立法院盡速修法提高囤房稅率上限、制定累進稅率，囤越多房、稅課越重，才符合居住正義的精神。

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