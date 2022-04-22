特企／《蟻族奇兵 AntWars》倒數上線！郭美美獻聲主題曲

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遊戲上線倒數計時，《蟻族奇兵 AntWars》自事前登錄活動開跑以來，已經有超過30萬位玩家踴躍完成預約，上線後將正式進行「百萬大獎最強工蟻爭霸賽」，只要在遊戲開服當日，開啟所有伺服器，且滿足「蟻王之戰」具備參賽資格的聯盟，就能挑戰「單戰區蟻王之戰」、「跨戰區蟻王之戰」進行兩輪角逐，爭奪成為最終的最強工蟻聯盟！而跨服蟻王之戰第一名的聯盟，將有獲得100萬台幣或等額獎勵的大獎！而名列10位的最強聯盟，也有機會獲得賽事限定的虛寶獎勵與專屬裝扮稱號等！
同時官方也表示，遊戲求公平策略不賣VIP，讓玩家能夠在同樣起跑點上，以真本事公平競爭。為了讓玩家提前熟悉累積資源技巧、商討對戰社策略，邀請到知名Youtuber「HowFun」，擔任聯盟教官為玩家們出謀劃策。除此之外，著名配音老師「王瑞芹」、「石斑瑜」、「唐從聖」等人，也化身聯盟廣播員為玩家們發聲助力，並有賽事主播「張立群」、「徐展元」，時政評論員「岑永康」、主持人「戴立綱」，四位名嘴陪伴玩家們，共同見證和記錄這場賽事的精彩過程。
而近期在網路上演兄弟鬥毆戲碼，備受矚目的實況主「統神、國動」兄弟檔，究竟為何會大打出手？經過追根究柢才發現，兩人一言不合的原因，竟然就是因為兩人原本要組聯盟，爭奪「百萬大獎最強工蟻爭霸賽」的百萬獎金，但卻因為獎金分配意見不合，最後拆夥各自組建聯盟，屆時兄弟倆將如何出奇招，在遊戲中一較高下，也成為遊戲正式上線之後，備受矚目的關注焦點之一。
《蟻族奇兵 AntWars》上線進入最後倒數3天，還沒預約的玩家們，可得把握最後時間，只要事前預約就送101抽大禮包，有機會獲得台版限定武將關羽，後續動態請持續關注官方粉絲團，今年最重磅級的手遊大作《蟻族奇兵 AntWars》，即將於4月26號正式上線。
官方粉絲團：https://www.facebook.com/AntWars.tw
事前預約：https://reurl.cc/bkQxG3