在台慶祝泰國「宋干節」！疫情影響改以「獻水式」祈福

被民眾俗稱為潑水節的「宋干節」，是泰國的傳統新年，為促進多元文化在台發展，移民署中區事務大隊台中市第二服務站、台中市社會局、弘毓社會福利基金會日前舉辦「人來豐-潑水在豐培」嘉年華，並將於明（23）日在大甲鐵砧山再辦一場「泰好運嘉年華」，歡迎民眾體驗感受異國文化。





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考量疫情嚴峻，「人來豐-潑水在豐培」嘉年華以「獻水式」表達祝福；「獻水式」在泰國，是由晚輩以銀盆盛著芳香淨水，輕灑在長輩手中，表示對長輩的尊敬並為所犯的過錯表示歉意，長輩會摸一下晚輩的額頭給予祝福。





這溫馨的獻水儀式由泰國籍新住民張郁馨及女兒妤溱共同主持，張郁馨表示，在泰國對長者很尊敬，晚輩不可以從長輩面前走過，獻水時還要跪地向長輩致敬，讓現場觀禮的民眾都驚訝不已，原來泰國人對長輩是如此的敬重；更藉此儀式的介紹與進行共同祈願疫情早日結束，回歸正常生活。





台中第二服務站特別邀請泰國新住民講師莊汶樺，到場分享泰國潑水節的傳統文化，並教導大家製作泰國祈福水燈；網路上得知活動的洪先生，帶著越南藉太太一同來參加，他笑著說：「水燈的製作真的很有趣，看到自己完成這麼美麗的作品，很有成就感，期待下次再來參加。」





周佑仁也提到，23日上午9時，將於大甲鐵砧山遊客中心後方，舉辦另一場潑水節慶活動「泰好運嘉年華」，歡迎新住民朋友、民眾一起來體驗感受異國文化。台中第二服務站主任周佑仁表示，目前台中市新住民約有6萬多人，新二代也有3萬多人，感謝中市府社會局、弘毓社會福利基金會長期對新住民的協助，還有在地社福夥伴們間的資源運用，健全了新住民的關懷網絡。



