七旬翁肝癌20年連環爆　抗癌毅力連醫師也佩服

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許維中主任表示，肝癌有時候的確很難纏，因病患個人體質而異，有時容易復發。像這位病人20年來不斷的復發，宛如「爆米花」似的，沒幾年就爆一次，或單顆或幾顆，難以預料，目前的做法是一看到癌蹤跡就立刻追殺。但是，病人的肝臟有可能因這樣的長期殺癌，而損及肝功能，最後可能肝衰竭而無法繼續接受治療甚至結束生命。
電燒、放療撲殺癌細胞 降低肝臟損傷
許維中強調，對肝癌一再復發的病人，最重要是在不同的治療方式中，儘量保護病人的肝臟機能，降低對肝臟的損傷，這樣量身打造的消滅腫瘤才有意義。以往病人多次重複進行栓塞治療，病人的肝功能可能會變差。因此，使用電燒或放射治療精準針對腫瘤的特定範圍進行撲殺，可以有效保護正常肝臟的機能。
30%肝癌患者復發 腫瘤指數無異常
此外，這位病人每次肝癌復發，腫瘤指數（胎兒蛋白）幾乎都沒有異常，許維中主任表示，約有30％到40％的肝癌病人不會表現在腫瘤指數上，要配合影像檢查才看得出來已罹患肝癌。由於該病人從年輕時就有B型肝炎，原本就是罹患肝癌的高風險群，應定期前往醫院接受追蹤檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53469
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