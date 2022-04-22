老司機中招！抓握沒力、難彎曲　「神經減壓術」助重上工

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亞洲大學附屬醫院神經創傷科主任李建裕表示，「頸髓病變」泛指頸椎骨因退化、椎間盤突出或破裂所產生的骨刺，或者是退化導致頸椎關節和韌帶鬆動、錯位、韌帶增厚，進而壓迫傷害到頸脊髓、頸部神經；臨床上，患者常會出現肩頸僵硬、疼痛，伴隨手臂麻木、無力等症狀，嚴重者會導致夜間難以入眠，四肢無力、痙攣、大小便失禁，嚴重者下半身或全身癱瘓。
輕微以藥物＋物理治療為主 嚴重需進行神經顯微減壓手術
症狀輕微者可透過藥物及物理治療改善，若壓迫情況嚴重，則會透過神經顯微減壓手術。李建裕主任說明，該手術會在前頸部切開一傷口，經顯微鏡進行神經減壓手術，同時進行脊椎融合或是內固定手術；若是壓迫部位在頸椎後方，則可採取後位椎弓切除或椎弓整形術，透過椎管減壓改善症狀。
頸髓病變病程緩慢 固定姿勢加速退化程度
李建裕主任提醒，頸髓病變病程進展可能相當緩慢，因此常容易被忽略，加上民眾對脊椎手術的恐懼，導致拖延就醫治療，甚至是自行尋找偏方緩解症狀，以王姓患者來說，長期低頭固定的勞作姿勢，再加上重型機械的震動，因而加速頸椎關節的退化，若早期發現治療，可以免除進行長節減壓固定手術，只要透過改善工作方式便可減緩症狀惡化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53489
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