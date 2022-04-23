今日最聚焦／今年報稅有何不同？ 會計師一次教你搞懂

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他以4口之家為例，相同所得、免稅額、扣除額結構下，110年度課稅所得將較前一（109）年度減少4萬元，也就是可以比去年多扣4萬元。如果以稅率5%的家庭來看，今年比去年可以多省稅2000元
另外，從去年1月1日開始，個人出售未上市、未上櫃和非興櫃公司的股票的交易所得，已恢復課徵最低稅負。楊建華也提醒，今年5月要記得計入個人基本所得額申報。至於未上市櫃且非興櫃公司股票交易所得的計算，以交易時之成交價格，減除原始取得成本及必要費用後之餘額為所得額，在111年5月辦理綜合所得稅結算申報需填寫「個人所得基本稅額申報表」，將未上市櫃且非興櫃公司股票交易所得計入個人基本所得額按20%稅率計算納稅。
不過，如果這些公司是被主管機關核定的國內高風險新創事業公司，而且交易的時候公司設立未滿5年，基於培植新創事業，可以排除不用計入個人基本所得額去課稅。
今年報稅仍有因應疫情的減免措施，而且這些措施都是延續去年的。第一部分即依紓困振興特別條例的規定，個人受影響而依相關規定，自政府領取之補貼、補助等，都可以免稅。另外依隔離及檢疫期間防疫補償辦法，政府發給個人每日新台幣1000元的防疫補償，核屬政府贈與，也可以免稅。
第二部分為執行業務者的減免措施。楊建華說，如果是醫事從業人員的執行業務者，像是中醫師、西醫師、物理治療師等等，適用的費用率可以無條件直接按原費用率的117.5%計算，藥師的全民健保收入費用率則由原本的94%調高至97%，其他執行業務者和私人辦理補習班、幼兒園和養護療養院如果110年收入較108年或109年任一年度減少達30%以上，費用率也可以按原費用率的112.5%計算
在營利事業的減免措施部分，中央流行疫情指揮中心在110年5月至7月間提升疫情警戒至第3級，影響國內產業營運，尤其是中小企業，如果營利事業110年度營業收入淨額較109年度或108年度任一年度減少達30%者，其適用之純益率得按110年度擴大書審純益率標準的80%計算。
楊建華也提醒，如果納稅人有受到疫情的影響例如接受紓困措施,公司通報實施減班休息,減薪,非自願離職等狀況,沒辦法在5月底前繳清稅款,今年還是可以在報稅時提出申請，稅款可以延期最長一年12個月或分期最長3年36期繳納
至於今年報稅方式，大家還是可以使用過去熟悉的人工填表申報及電腦申報，電腦申報包括下載報稅軟體申報及線上網頁版申報，這維持不變，另外去年開始大家可以用手機報稅，透過「行動電話認證」執行身分驗證，下載所得及扣除額資料，不用讀卡機也能辦理網路報稅，只是之前手機報稅是必須以國稅局提供的課稅相關資料進行申報不可以做修改。
而今年推出「手機報稅2.0」服務，新增編修扶養親屬和所得功能，民眾可選擇使用手機裝置進行申報及繳稅作業，在建立基本資料後，可以透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」完成身分認證後，系統自動帶入申報戶成員之所得及扣除額資料，並自動計算稅額，民眾按照後續簡單操作步驟即可完成申報。系統帶入的申報資料，仍可透過手機切換至「編修模式」進行所得或扣除額等資料的編輯
同時，今年手機報稅2.0也增加連結電子支付及行動支付功能，提供更多繳稅管道，但要注意的是採現金繳稅或申請延期、分期繳稅的民眾，不能用手機報稅則，必需要改用電腦報稅。