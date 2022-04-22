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嫚嫚營養師指出氣泡水的好處，喝水本就有利解便，而氣泡水更有利排便，許多研究發現，像是韓國就曾有研究，將長期臥床、容易便秘的患者分成喝水及喝氣泡水兩組，發現喝氣泡水組使用瀉藥的頻率明顯降低、便秘情況減輕，推測與氣體進入產生壓力，刺激了腸胃蠕動有關。不過也提醒便祕原因繁多，若長期便祕還是呼籲應先進行檢查確保健康。
另外，氣泡水也有助於提神醒腦，人體在缺水的時候容易疲勞，此時喝白開水增加水份，就有助於提升精神，若是飲用氣泡水，則會多了氣泡刺激，對提神更有所幫助。
體重控制是氣泡水最受到矚目、也廣為人知的好處，原因可分兩大方向，包括直接減糖和增加飽足感。嫚嫚營養師表示，雖然肥胖原因也多，也需了解原因，不過添加糖是普遍且常見引起肥胖、成癮等負面影響的常見風險因子，且肥胖可說是各項疾病的風險，包括三高、心腦血管疾病、癌症等，愛好汽水、含糖飲的民眾難戒飲料，若以氣泡水直接取代，自然有助減重、促進健康。像是美國飲用可樂等汽水頻率高，美國疾管局就曾呼籲可以無糖的氣泡水替代。而對於氣泡水可增加飽足感，日本也曾有研究飲用250毫升的氣泡水，發現會排出約900毫升的氣體，並受試者表示腹脹影響食慾，進食數也下降了不少。同個原理，嫚嫚營養師也表示，像是菜、肉、全穀澱粉比例為2:1:1的211餐盤減肥法，會建議餐前飲用500毫升的白開水，目的在於增加飽足感，若換成氣泡水就可以減半，約250毫升即可。
氣泡水會越喝越胖？營養師：那是動物實驗。
不過對於氣泡水能否減重，也有一派研究認為會越喝越胖，觀點在於氣泡可能促進食慾。但對此嫚嫚營養師表示，此論述主要是引用氣泡水對實驗鼠的實驗，該研究確實有發現喝氣泡水的實驗鼠有食欲增加的情況。不過畢竟並非人體研究，動物實驗結果可作參考，但不能完全反應在人體。目前普遍對氣泡水的研究多對減重有所助益，民眾可作參考。
飲料改喝氣泡水助養生、減重！營養師教４觀念更有利健康。
氣泡水雖有助健康和減重，但也未必是100%，也有需要注意的細節。嫚嫚營養師指出，像是許多人喝氣泡水會加入糖、蜂蜜、果醬等，這其實就和含糖的汽水一樣為氣泡飲，有糖在，對健康及減重的效果自然就視糖量而定。而市售也有標榜0熱量的風味氣泡水，這類的氣泡水大多使用人工甜味劑，可能改變腸道菌叢，是否對健康有益還有待研究，較直接的影響會是飲用者可能還是依賴著「甜」，恐怕容易破戒。另外，也有人會在氣泡水中加進檸檬等水果增加口感，雖天然的水果有助健康，但氣泡水本身依舊為碳酸水，碳酸碰上糖，酸鹼值會從原本PH5降低至2-3不等，就像其他汽水一樣，不利於牙齒及胃部健康。而氣泡水的氣體也容易引起脹氣及打嗝，且易增加胃部壓力，使得原有的胃食道逆流情況加重。
因此嫚嫚營養師表示，民眾若要以氣泡水取代水或含糖飲料對於健康及減重而言是個不錯的方向，但在飲用前建議先留意營養標示，看是否有人工甜味劑，有得也可能會出現少許的鈉。口味挑選上，純氣泡水會比加進水果來得好，水果則比其他蜂蜜、果醬等添加糖來得優，若是加進水果或添加糖，就建議使用吸管或飲用後漱口，降低對牙齒的傷害。而平常若容易打嗝、脹氣、胃食道逆流者，就需注意分量或避免。留意相關細節，氣泡水更能喝得健康不踩雷。
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