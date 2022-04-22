Angelababy爆約會23歲嫩男？深夜情侶裝進網咖被抓包

33歲的大陸女星Angelababy（楊穎）年初和黃曉明結束7年婚姻關係，人氣不減反增，一舉一動備受矚目，最近她被爆出和一名男子去網咖玩遊戲，對象疑似是23歲的高帥男演員林一，兩人穿著黑色棒球外套的情侶裝，一前一後走進網咖，結果身影被監視畫面全都錄下！





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▲Angelababy離婚後人氣不減反增。（圖／翻攝超有趣滑雪大會微博）

▲年僅23歲的林一是當紅的偶像。（圖／翻攝林一微博）

畫面曝光後，引起網友熱烈討論，由於林一是當紅小鮮肉，演藝事業正處上升期，許多女粉知情後，直呼真的心碎了，也有人表示祝福這差距10歲的姊弟戀！不過，該網咖老闆出面澄清，該名男子只是Angelababy的助理，並不是外界所傳的是林一，應該是一場烏龍緋聞。





不過，網友也翻出林一曾在綜藝節目說過，以前很喜歡Baby，還拿過她的美圖當朋友圈封面，之後兩人在《超有趣滑雪大會》同台，林一被說是追星成功。而Baby不只是第一次遇到這種姊弟戀緋聞，去年她貼出坐遊艇出海美照，身後鏡子反射出當紅偶像蔡徐坤身影，被臆測有曖昧關係，緋聞甚囂塵上，最後蔡徐坤貼出群體照，證實是《奔跑吧》工作人員團體出遊，才澄清這段緋聞！





▲Angelababy（前）被拍到疑似和林一去網咖玩遊戲。（圖／翻攝微博）

粉絲則認為，既然Angelababy離婚了，本就有交友自由，網咖外流監視器畫面，這種行為相當不可取。也有人開她玩笑說，「難道baby家裡的網速很慢嗎？居然大晚上不睡覺，跑去網吧玩遊戲？」、「明星會跑去外面戀愛嗎？太惹人注意了吧！」



