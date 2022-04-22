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本土+3766，確診者隔滿10天　無須採檢即可解隔

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本土+3766，確診者隔滿10天　無須採檢即可解隔

健康醫療網

2022-04-22 17:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】中央流行疫情指揮中心公布，今（4/22）本土個案新增3766例，與昨日近三千的病例數相比，約增加26%；境外移入數則有93例，包含落地採檢83例及10例居家檢疫採檢。而今日新增之本土個案中，中症患者有11人，以80歲以上長者居多，且半數無接種過任何新冠疫苗；重症患者則添1名，為90多歲女性，有肺炎合併呼吸窘迫現象；另無新增死亡個案。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一均表示，自今年年初至今，本土共18510個病例中，主要分布年齡層仍落在20-40歲區間，佔比約六成五；10歲以下與10-19歲各佔約10%；70歲以上年長除族群僅佔3.5%，但因年長族群染疫後風險較高，故現行分流至醫院或集檢所的確診者，仍以年長者為主。

確診逾五天　體內病毒已觀察不到複製能力

由於近幾日居家隔離、檢疫及照護者人數大增，許多民眾對現行規定感到混亂，指揮中心指揮官陳時中特此說明，僅確診者之「密切接觸者」會被匡列為居家隔離，「密切接觸者的接觸者」則進行自我健康監測，若該名密切接觸者採檢結果為陰性，則解除監測。

其他相關調整，包含居家隔離、檢疫及照護者緊急送醫的交通方式、確診者與同住者居家照護指引或無症狀/輕正確診者解隔條件等細節，詳見下圖。

陳時中指出，確診者只要隔離滿十天，「無須再行採檢即可解除隔離」，這樣的防疫政策其來有自。因國外許多研究報告顯示，無法從確診逾五天的個案身上提取病毒來採檢與培養，也就是說，雖然可從個案身上驗到病毒，但病毒基本上已失去複製能力，意即「不具傳染性」。

北北基桃高花等高風險區域　暫停醫院、長照探視

為降低傳播風險，現已要求被列為高風險的區域（包含雙北、基隆、桃園、高雄及花蓮），暫停其內醫院及住宿型長照機構的探視行為。若在機構評估下，取消探視行為將嚴重影響特定被照護者的身心健康，可視作例外情形。

疫情擴大在所難免　「確保醫療量能」為關鍵

對於台灣疫情未來走向，陳時中坦言，「一定會擴大」，但若能做好「重點疫調、科技防疫」，簡化匡列條件，有效利用PCR檢測及快篩及做好輕重分流，即可協助讓醫療量能不致匱乏。

陳時中提到，目前指揮中心也正針對相關法規問題與各單位做討論，如能妥善排除問題，可能會做「更大規模的相關措施簡化」。

圖片來源/中央流行疫情指揮中心



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53509

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