本土+3766，確診者隔滿10天　無須採檢即可解隔

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確診逾五天 體內病毒已觀察不到複製能力
由於近幾日居家隔離、檢疫及照護者人數大增，許多民眾對現行規定感到混亂，指揮中心指揮官陳時中特此說明，僅確診者之「密切接觸者」會被匡列為居家隔離，「密切接觸者的接觸者」則進行自我健康監測，若該名密切接觸者採檢結果為陰性，則解除監測。
其他相關調整，包含居家隔離、檢疫及照護者緊急送醫的交通方式、確診者與同住者居家照護指引或無症狀/輕正確診者解隔條件等細節，詳見下圖。
陳時中指出，確診者只要隔離滿十天，「無須再行採檢即可解除隔離」，這樣的防疫政策其來有自。因國外許多研究報告顯示，無法從確診逾五天的個案身上提取病毒來採檢與培養，也就是說，雖然可從個案身上驗到病毒，但病毒基本上已失去複製能力，意即「不具傳染性」。
北北基桃高花等高風險區域 暫停醫院、長照探視
為降低傳播風險，現已要求被列為高風險的區域（包含雙北、基隆、桃園、高雄及花蓮），暫停其內醫院及住宿型長照機構的探視行為。若在機構評估下，取消探視行為將嚴重影響特定被照護者的身心健康，可視作例外情形。
疫情擴大在所難免 「確保醫療量能」為關鍵
對於台灣疫情未來走向，陳時中坦言，「一定會擴大」，但若能做好「重點疫調、科技防疫」，簡化匡列條件，有效利用PCR檢測及快篩及做好輕重分流，即可協助讓醫療量能不致匱乏。
陳時中提到，目前指揮中心也正針對相關法規問題與各單位做討論，如能妥善排除問題，可能會做「更大規模的相關措施簡化」。
圖片來源/中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53509
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