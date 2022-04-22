孕期喝滴雞精抗疲勞？ 營養師：喝對才能「養胎不養肉」

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夏子雯營養師表示，滴雞精富含蛋白質、維生素B群、礦物質、微量元素等營養素，其中「總支鏈胺基酸」具有「白胺酸」、「異白胺酸」、「纈胺酸」3種胺基酸，可與體內分泌的「色胺酸」、「血清素」和潛在的發炎物質做對抗、預防中樞神經疲勞並促進食慾。滴雞精小分子、易吸收的特性，甚至有助提升母乳質量、幫助胎兒發育。
滴雞精的營養價值？ 孕媽咪如何挑選滴雞精？
自家熬煮的雞湯，與一般市售的滴雞精有何差異？夏子雯營養師強調，雞湯大部分由瓦斯爐或電鍋燉煮，溫度、壓力都不足，無法將大分子轉化為人體易吸收的小分子，熬煮出的湯品即便風味較佳，但營養仍保留在雞肉裡、而非湯品當中。
另一方面，全雞隻萃取的滴雞精，是由高溫高壓萃取而成，過程中大分子易分解為小分子的胜肽、胺基酸、核苷酸，身體的吸收利用率自然會增加。
選購滴雞精時，「雞種」與「購買來源」都要特別注意？夏子雯營養師表示，由「紅羽土雞」萃取出的滴雞精，口感較為醇厚，並擁有較高含量的牛磺酸、甲肌肽，2種營養素不僅抗疲勞，亦能促進膠原蛋白合成。
此外，夏子雯營養師建議，民眾挑選滴雞精時，可以選擇有口碑、信用良好的產品，最簡單的辨別方法是認明「產銷履歷」，並避免透過來路不明的來源做購買。
「市面上劣質的滴雞精，萃取過程可能使用雞隻的內臟、翅膀等部位，導致其中的膽固醇與脂肪含量較高，養胎不成反而『養到肥肉』！」夏子雯營養師表示。
孕媽咪要注意營養充足！ 營養師建議這樣吃
夏子雯營養師指出，除了飲用滴雞精滋補身體，攝取充足的水分與膳食纖維，有助於排便順暢、整體精神也會較佳。生活上則建議用「每日飲食指南」作為基底，6大類食物應均衡攝取，若想提振精神亦可多加攝取4種營養素。
第一是鐵質，可適量攝取牛肉補充，或以豬肉、羊肉作為代替。第二則是維生素C。飯後攝取富含維生素C的水果，有助於鐵質吸收。第三是鈣質，除了牛奶等乳製品外，孕婦亦可補充鈣質類保健品。最後則是維生素D。含量較高者如蛋黃、鮭魚或菌菇類，可於孕期期間多加補充。
最後，夏子雯營養師提醒，孕婦若有飲食與營養上的疑問，應進一步諮詢醫師或營養師，評估飲食習慣後再進行營養補充。透過個人化的飲食調整，有助於促進孕婦的身心健康，以及降低懷孕過程中的疲累感。
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