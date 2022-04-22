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孕期喝滴雞精抗疲勞？ 營養師：喝對才能「養胎不養肉」

孕期喝滴雞精抗疲勞？ 營養師：喝對才能「養胎不養肉」
孕期喝滴雞精抗疲勞？ 營養師：喝對才能「養胎不養肉」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-04-22 18:30:43

 懷孕容易疲累想睡？ 喝滴雞精助恢復精氣神？

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懷孕婦女更容易身心俱疲？夏子雯營養師受訪指出，在懷孕過程中，孕婦體內的「黃體素」容易分泌旺盛，加上必須挺著肚子上下班、用餐時還得考量胎兒的營養與發育、避免吃錯食物。身心備受壓力之下，容易產生疲勞與倦怠感。若媽媽們處於第一孕期，時常感到疲倦、食慾低落，可視身體狀況補充滴雞精增加蛋白質攝取。

夏子雯營養師表示，滴雞精富含蛋白質、維生素B群、礦物質、微量元素等營養素，其中「總支鏈胺基酸」具有「白胺酸」、「異白胺酸」、「纈胺酸」3種胺基酸，可與體內分泌的「色胺酸」、「血清素」和潛在的發炎物質做對抗、預防中樞神經疲勞並促進食慾。滴雞精小分子、易吸收的特性，甚至有助提升母乳質量、幫助胎兒發育。

 

滴雞精的營養價值？  孕媽咪如何挑選滴雞精？

自家熬煮的雞湯，與一般市售的滴雞精有何差異？夏子雯營養師強調，雞湯大部分由瓦斯爐或電鍋燉煮，溫度、壓力都不足，無法將大分子轉化為人體易吸收的小分子，熬煮出的湯品即便風味較佳，但營養仍保留在雞肉裡、而非湯品當中。

另一方面，全雞隻萃取的滴雞精，是由高溫高壓萃取而成，過程中大分子易分解為小分子的胜肽、胺基酸、核苷酸，身體的吸收利用率自然會增加。

選購滴雞精時，「雞種」與「購買來源」都要特別注意？夏子雯營養師表示，由「紅羽土雞」萃取出的滴雞精，口感較為醇厚，並擁有較高含量的牛磺酸、甲肌肽，2種營養素不僅抗疲勞，亦能促進膠原蛋白合成。

此外，夏子雯營養師建議，民眾挑選滴雞精時，可以選擇有口碑、信用良好的產品，最簡單的辨別方法是認明「產銷履歷」，並避免透過來路不明的來源做購買。

「市面上劣質的滴雞精，萃取過程可能使用雞隻的內臟、翅膀等部位，導致其中的膽固醇與脂肪含量較高，養胎不成反而『養到肥肉』！」夏子雯營養師表示。

 

孕媽咪要注意營養充足！  營養師建議這樣吃

夏子雯營養師指出，除了飲用滴雞精滋補身體，攝取充足的水分與膳食纖維，有助於排便順暢、整體精神也會較佳。生活上則建議用「每日飲食指南」作為基底，6大類食物應均衡攝取，若想提振精神亦可多加攝取4種營養素。

第一是鐵質，可適量攝取牛肉補充，或以豬肉、羊肉作為代替。第二則是維生素C。飯後攝取富含維生素C的水果，有助於鐵質吸收。第三是鈣質，除了牛奶等乳製品外，孕婦亦可補充鈣質類保健品。最後則是維生素D。含量較高者如蛋黃、鮭魚或菌菇類，可於孕期期間多加補充。

最後，夏子雯營養師提醒，孕婦若有飲食與營養上的疑問，應進一步諮詢醫師或營養師，評估飲食習慣後再進行營養補充。透過個人化的飲食調整，有助於促進孕婦的身心健康，以及降低懷孕過程中的疲累感。

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