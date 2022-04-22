蔡英文特赦韓豫平　國防部：彰顯政府重視國軍良意

蔡英文總統今（22）日依據《憲法》第40條及《赦免法》第3條後段規定，批示特赦退役少將韓豫平與花防部士官張淯森，使2人罪刑的宣告均無效。國防部表示，將依蔡英文指導，落實對合法權益的保障，並持續強化對眷屬的關懷，以彰顯政府重視國軍、保障軍眷生活的良意。
韓豫平案起因於韓豫平、張淯森兩人於2015年分別任職陸軍花東防衛指揮部參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法與刑法罪刑，分別遭處4年6月、1年有期徒刑並宣告褫奪公權，案經最高法院於2022年2月9日駁回上訴確定。
國防部今日表示，蔡英文考量全案罪責不符、情輕法重的特殊性，以及國軍官兵與眷屬的貢獻特赦兩人，國防部將依指導，落實對合法權益的保障，並持續強化對眷屬的關懷，以彰顯政府重視國軍、保障軍眷生活的良意。
在收到法務部特赦證明後，韓豫平今日下午舉行記者會表示，他是一個備役軍人，在還給他清白之身後，當國家面對戰爭威脅之際，在國家有需要他時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家，請國人繼續支持國軍、支持軍眷，就像疼愛自己的子女、就像兄弟姊妹的情感一樣，讓保國衛民的軍人無後顧之憂的護衛著國土。