《機智》真人版劉川楓竄紅！黃柏峰獻聲變粉色系暖男

在青春校園戲劇《機智校園生活》中，飾演帥氣籃球隊長「劉川楓」的男星黃柏峰，近日和有新生代「OST小天后」稱號的歌手王欣晨，一起合唱劇中插曲〈心動闖闖〉，兩人甜蜜合體拍MV，他也展現出不同於戲劇中的高冷籃球射手形象，身高187公分的他，穿上一襲合身的粉紅色西裝，有別於劇中的運動形象，也用不同扮相抓緊粉絲的心。

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▲黃柏峰（左）這次被選中和王欣晨（右）一起演唱電視劇插曲。（圖／藝能製造提供）

▲黃柏峰在《機智校園》中擅長打籃球，猶如真人版流川楓。（圖／藝能製造提供）

黃柏峰在《機智校園生活》中飾演和動漫《灌籃高手》角色同名的「劉川楓」，是哈福高中的校園風雲人物，個性冷漠的籃球隊隊長，每每出場便是所有女孩的矚目焦點，更多次被粉絲在網路上留言「簡直是真人版的流川楓」，演出前就和Sandy吳姍儒一起拍廣告的他，在廣告中也展現結實好身材，受到不少網友討論。

▲黃柏峰先前曾和吳姍儒一起拍廣告，在廣告中露出結實肌肉也在網路上引起討論。（圖／藝能製造提供）

這次他從一票男演員中脫穎而出，獲得和劇中「姐姐」王欣晨合唱的機會，他也開心透露能夠成為歌手，一直是我以前小時候的夢想，現在因為《機智校園生活》能夠有機會演唱到〈心動闖闖〉真的很興奮，也很想把這首歌詮釋好，希望觀眾可以喜歡」。他透露為了這次合唱曲，特地去上了歌唱課程，一拍完戲馬上就去上歌唱課，讓他直呼「時間都不夠用」，回到家還要繼續練習老師給的功課，面對不足的地方，也請教唱老師一定要用最高標準來要求，讓他可以唱得更好。

▲黃柏峰在《機智校園》中表現亮眼，帥氣長相更被粉絲認為像韓劇男星。（圖／藝能製造提供）