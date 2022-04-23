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精神病去污名化！　文山坊「聽聞幸福音樂會」登場

精神病去污名化！　文山坊「聽聞幸福音樂會」登場
精神病去污名化！　文山坊「聽聞幸福音樂會」登場

健康醫療網

2022-04-23 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為提升民眾對精神康復之友的正面感受，減少汙名化，臺北市立聯合醫院文山職能工作坊將於111年5月28日（星期六）上午9時至12時，假大安森林公園露天音樂台舉辦「聽聞幸福-精神復健賦活音樂會」。

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「文山坊」助重建生活、賦予希望

文山坊為北市聯醫松德院區職能治療科之精神復健機構暨社區失智關懷據點，是由精神康復之友與失智長者們共同經營的生活園地。職能治療師透過日常職能活動與工作訓練團體，與精神康復之友重建生活角色與意義，賦予自己充滿希望的未來。

本次音樂會擔當為文山坊非洲鼓團體，由文山坊精神康復之友組成，謝凱倫老師指導演出，一開始團員們的生澀與尷尬，到現在主持構思，經歷十年成長的社區融合，現在團員們有自信的前往各單位進行公益演出及參與健心盃比賽，藉由音樂及舞蹈展現正向的精神復健活力，讓社區民眾感受彼此的活力與支持。

職能治療全人照護　努力去污名化

林尊陽個案管理師表示，學員們的努力並非是要讓社會大眾同情，而是希望大家了解，他們擁有跟每個人一樣，透過努力和練習，依然可以向大眾展現自我生命的能量，也是一個用自己的力量實踐去汙名化的行動。

蘇俊瑞職能治療師說，職能治療Occupational Therapy以全人照護的理念運用團體治療的方式給予適當的挑戰，促進精神康復之友恢復活力並激發出生活自信與成就。同時，將良好感受擴散到線上及線下的廣大群眾，藉由平時「新媒體New Media」粉絲團及實體推廣（如本次音樂會），逐漸提升大家對精神康復之友的正向感受，一點一滴地去除汙名化的刻板印象。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53457

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