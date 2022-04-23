一人住院全家倒？　奇美醫院推「共聘病房、鐘點照服員」減負擔

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奇美醫學中心護理部（10A）病房護理長廖麗怡指出，這意味著現職工作者必須因此請假、犧牲工作，導致陪病照顧減少收入；而聘請全日班照服員照顧，每日需花費兩千多元，對家屬也是一筆可觀的經濟負擔。
此外，陪病者或聘雇照服員需進行住院病人日常生活照顧與責任，有鑒於人口老化，年輕人肩負家庭經濟重擔，因此臨床上常見到老老照顧陪病的現況，在陪病過程中也常因精神、體力不堪負荷而發生意外事件。
住院病人友善照護 緩解陪病負擔
我國護理師照顧的病人數明顯高於許多先進國家，當家屬無力或經濟困窘時，病人的日常生活照顧就轉由護理師承擔，導致護理工作負荷過重、滿意度降低、離職率高，不僅折損護理人力也影響病人照顧品質。因此，奇美醫學中心特別構思「住院病人友善照護-共聘照服模式」來緩解陪病者的負荷，提升病人的照護品質。
共聘、鐘點照服員 達成三贏成效
奇美醫學中心護理部自2018年7月起開始辦理「住院病人友善照護-共聘照服模式」， 1位共聘照服員照顧4位病人，不能跨樓層或病室，每位病人收費1,300元/日，相較於原本1對1照服員2,400元/日，降低家屬的經濟負擔；而照服員協助病人日常生活照顧，同時也減輕了護理師的工作負荷。
此外，奇美醫學中心護理部督導林琪馨說明，奇美醫學中心護理部建立「鐘點照服員」制度，服務需短暫時間離開病室陪病的家屬，可聘請鐘點照服員，由醫院簽立特約照服員公司安排人力，讓陪病家屬能獲得短暫喘息或處理要事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53468
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