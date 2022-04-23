中榮門診治療中心成立　提供友善抗癌治療空間

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因應逐年攀升的癌症發生率、抗癌藥物的推陳出新，臺中榮總以一年的時間重新打造門診化療空間與化療藥局，將床位由43床增加至63床，平均每日服務量達約150人次，並透過門診化療排程系統提供預約制的服務、及化療藥局的就近設置，不僅省去藥物傳送時間，也可減少病人整體等候時間。
醫護整合服務 抗癌治療全方位
陳適安院長提到，癌症未來仍是醫療體制需面臨的最大敵人，因此具規模且安全的抗癌治療服務非常重要，因此繼門診抗癌治療環境與服務品質提升後，原門診化療室更名為「門診治療中心」（Outpatient Chemotherapy Center,簡稱OTC），透過品質管理使門診抗癌治療的流程更見成熟，並提供標準化、完整化、人性化服務。門診治療中心連結多部科的醫療成員，共同替癌症病人的安全把關，治療中心不僅可見護理師穿梭的身影，腫瘤個管師亦會至此關心病人的身心狀況，病人的需求與問題亦會即時的回饋給主責醫療團隊。
抗癌藥物諮詢 為病人安全把關
抗癌藥物諮詢由化療藥局負責，同時亦協助審核化藥劑量和醫囑合理性與安全性，共同與團隊為病人安全把關。此外還引入消毒機器人，全方位無死角的照設清消範圍，自動排程作業，無須人員操作；結合科技與醫療，多方面的守護化療病人的安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53472
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