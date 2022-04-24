周玉蔻確診哭了！秀證據駁自導自演　名嘴冷回：炒作鬧劇

資深媒體人周玉蔻21日自曝PCR結果呈陽性確診，自主在家隔離10天，每天秀出三餐豐富菜色，還自稱活蹦亂跳，不但能做瑜伽、連線主持節目，體力充沛到可以做100下伏地挺身，讓人嘆為觀止，名嘴羅友志質疑她自導自演，是名人確診的最壞示範，讓周玉蔻忍不住哭了，在臉書上發聲明反擊羅友志，「政治立場再不同，也不能這樣編造栽贓一派胡言吧！」





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▲周玉蔻自我快篩10次都是陰性，質疑醫院的PCR篩檢結果有誤。（圖／翻攝周玉蔻FB）

▲周玉蔻出示PCR篩檢結果，否認自導自演。（圖／翻攝周玉蔻FB）

▲中天討論周玉蔻的新聞課題，讓周玉蔻非常不開心。（圖／翻攝周玉蔻FB）

羅友志則在中天政論節目《大新聞大爆掛》質疑，周玉蔻確診時機非常巧妙，剛好在政府決定不公布足跡後自爆確診，有自導自演嫌疑。對此，周玉蔻今（24）日秀出醫院預約通知表示，因為要做胃鏡檢查須有PCR陰性紀錄才會去篩檢，得到陽性確診的簡訊回覆，但在這之前4次快篩、隔離後6次快篩，前後10次都是陰性，身邊接觸人士都沒染疫，她質疑醫院檢疫是否出了問題。





她沉痛地向媒體同業說，「隔離並不痛苦，看到各位公開議論我『自導自演』實在十分悲傷！我哭了！千惠（馬千惠，不是我的好妹妹徐千惠）、友志，政治立場再不同，也不能這樣編造栽贓一派胡言吧！」並怒嗆羅友志「大家朋友一場，看到你和其他人一搭一唱、胡說八道，心痛如絞，你們的『心』、『性』怎麼了？」希望中天能給個交代！





而羅友志沒打算向她道歉，只說社會記者出身，對巧合總是抱著質疑態度，當事人從善如流的出來交代清楚很好，也暗酸周玉蔻炒作新聞，總是用找人吵架的方式，轉移事關人命的焦點，有格調的媒體人，不會這樣對待公共事務，「就算確診，我想我應該也是乖乖的在家隔離，推掉通告，買好要吃的健康食材，不會貼臉書公告週知。炒作鬧劇，沒興趣。」



