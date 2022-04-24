瓊瑤開箱30億豪宅　58歲「資深玉女」久違現身

84歲知名作家瓊瑤位於忠孝東路四段的7層樓電梯別墅「可園」，占地200坪，市值高達30億，去年通過危老重建案，將改建為豪宅，每坪200萬元起跳。瓊瑤於23、24日舉行文創市集「懷舊迎新，春日雅集」，將可園內的典藏品公開，藝人鄭怡、趙永馨、周思潔、製作人柴智屏紛紛前往朝聖。
鄭怡2018年回台灣後就住在東區，幾乎每一天都會經過可園，「這次得以進去可園，而且導覽時直接進入瓊瑤姊的世界，剎那間彷彿回到了國高中，那個看瓊瑤小說的小女孩，在保守年代，還要面對聯考壓力，瓊瑤小說是唯一抒壓出口，而且一直讀女校很少接觸男生，我們都靠看瓊瑤小說幻想愛情世界和白馬王子。謝謝有瓊瑤，豐富了我們的少女時代。」
柴智屏和瓊瑤認識10幾年了，這期間常常進出可園，現在看到可園即將被重新整理，心裡對可園捨不得，但也覺得這個夢幻的地方即將會有個新的生命。「可園會永遠在我們的心裡面，而瓊瑤阿姨在我們心目中的愛情可園也是會永遠存在的。」
58歲趙永馨4年沒拍戲，她跟導演沈怡帶著《啞妻》的金鐘獎座回到可園，趙永馨拿起《庭院深深》的「翠珊」照片合照，她說：「瓊瑤阿姨就像是一個大樹，撒下種子，我們都受惠良多、一路成長，回到可園就像回到自己家。」