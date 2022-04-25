特企／歌林響應全民抗漲活動　晚鳥好康優惠不間斷

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為了回饋未能到現場參與活動的消費者，歌林持續送好康，錯過家電展的朋友，千萬要把握歌林晚鳥好康優惠！
晚鳥好康一：冷氣搶先購 好禮四選一
至2022/4/30止，購買歌林指定機型冷氣，即可享微波爐、風扇、電子鍋、電鍋好禮四選一，贈品數量有限，送完為止，敬請把握，請洽各經銷通路。
晚鳥好康二：4K聯網液晶顯示器送全聯禮券、MyVideo豪華月租免費體驗
歌林日前領先推出Google認證 androidtv 11，於家電展搶先開放消費者體驗，獲得極佳的口碑與支持，至2022/4/30為止，還有以下好康不間斷：
1.凡於活動期間內購買歌林指定4K聯網液晶顯示器(型號：KLT-43EU09、KLT-50EU09、KLT-55EU09、KLT-50GU01、KLT-55GU01、KLT-65GU01)，至表單連結(https://reurl.cc/Y9DmNa)登錄並上傳指定資料，登錄成功並經資料審查合格，即可獲得500元全聯禮券，另外也可搭配行政院所發放的五倍券(效期至4月底)，回饋多更多。
2.除了可以拿全聯禮券，歌林還要送你MyVideo豪華月租免費體驗30天。使用4K聯網液晶顯示器，輕鬆迎接科技世代，打造多功能居家影音新視界，不管是追劇還是打Game通通一把罩。MyVideo豪華月租體驗數量有限，送完為止，敬請把握！
全民抗漲 歌林幫你顧荷包
冷氣選歌林 保證安心又滿意。冷氣首推RK03系列變頻冷暖氣。採用最新智能變頻模式，減少壓縮機反覆運轉的耗電，並獲得CSPF新一級能效認證，不僅節能省電，還可享貨物稅退稅補助，每台最高還可省下2,000元。
購買歌林指定4K聯網液晶顯示器，登錄資料就送500元全聯禮券。只要一台歌林4K聯網液晶顯示器，就可以將居家空間一秒轉變為家庭劇院，居家影音娛樂一台就可包辦，輕鬆省時好方便。
歌林晚鳥好康優惠千萬別錯過，即日起到2022/4/30止，一起抗漲顧荷包！