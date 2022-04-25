特企／「透明系飲食」夯！家樂福必買3商品掀風潮

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家樂福「透明系飲食」掀風潮
近年來，民眾永續意識抬頭，更延伸到每日的餐桌上。事實上，要實踐永續與環保真的不難，從消費與採買就能輕鬆做起。家樂福近年推動「食物轉型計畫」，將與自然共好的概念從產地延伸到餐桌，推出「透明系飲食」，包括「非籠飼雞蛋」、「透明鮮乳」、「透明吐司」，大獲消費者好評，更掀起一股「透明系飲食」風潮！
其中，「透明鮮乳」是台灣第一家獲得動物福利標章、達到50項動物稽核標準的優質鮮乳。家樂福「透明鮮乳」來自花蓮瑞穗鄉的吉蒸牧場，堅持單一乳源、單一牧場，自產自銷且生產過程透明、可溯源，並由一條龍供應，產地新鮮直送，讓全家大小都能喝得放心。
至於雞蛋，台灣家樂福深知「快樂的雞，才能生出健康的蛋」，因此率先推出「非籠飼雞蛋」，並在賣場設立專區，近期更獲英國「世界農場動物福利協會CIWF」頒發「金蛋獎」(Good Egg Award)，堪稱是經濟動物福利的奧斯卡獎。
製作過程不加一滴水「透明吐司」買氣爆棚！
近期，家樂福再推出「透明吐司」，耗時4年研發打造，製作過程中堅持只加入「透明鮮乳」、完全不加一滴水，並堅持使用單純的原料，撕開後可以聞到淡淡奶蛋香、口感鬆軟，推出後即獲得大人小孩喜愛，也在社群網路上獲得高度討論。
「透明吐司」也是全台第一條獲得「三重認證」的優質吐司，包括：使用獲友善雞蛋聯盟認證的非籠飼雞蛋的蛋液、來自花蓮吉蒸牧場的「透明鮮乳」、並僅使用麵粉、安佳奶油、澳洲上白糖、酵母及鹽。原料簡單，讓「透明吐司」獲得全球無添加驗證指標「100%無添加證明」。
家樂福自製烘焙獲「無添加驗證標章」全家放心吃
除了「透明吐司」以外，家樂福多款自製的烘焙點心，更已取得「無添加驗證標章」。其中像是早餐必備的白吐司，就僅使用紐西蘭進口安佳奶油、水、麵粉及酵母等簡單原料，以中種法長時間低溫發酵18小時製成，簡單天然的原料，讓消費者每一口都能吃到單純的麥香與乳香。
療癒系下午茶！簡單3食材、10分鐘完成「烤布丁吐司」
自從家樂福「透明吐司」、「透明鮮乳」推出後，在社群上也獲得廣大熱烈的迴響。有網友就分享，「透明吐司」打開就能聞到濃濃的蛋香、牛奶香，吃起來很鬆軟；「透明鮮乳」喝起來味道清爽；而「非籠飼放牧雞蛋」蛋黃又大又飽滿，吃起來相當安心。
網友也不藏私分享下午茶食譜，只要簡單將家樂福非籠飼雞蛋、透明牛奶混合，再將透明吐司切塊浸泡約10分鐘，接著放進烤箱烘烤15～20分鐘取出後可以依個人喜好放上香草冰淇淋、淋上楓糖漿，就能完成一道美味的下午茶，讓全家大小都能吃得安心！