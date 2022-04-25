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轉傳謝長廷竄改國名到群組　台中市議員判賠20萬確定

▲台中市議員張瀞分因轉傳訊息，遭最高法院判決，須賠償駐日代表謝長廷20萬元確定。 (圖／NOWnews資料照)
▲台中市議員張瀞分因轉傳訊息，遭最高法院判決，須賠償駐日代表謝長廷20萬元確定。 (圖／NOWnews資料照)

記者潘千詩／台北報導

2022-04-25 12:10:15

台中市議員張瀞分3年前在一個429人的LINE群內，轉發「被封殺的電視新聞」，指駐日代表謝長廷私自將「中華民國」國名竄改為「台灣」遭日本裁罰的訊息。謝長廷認為張瀞分傳假新聞，向她求償100萬元並登報道歉。最高法院維持歷審見解，認定張女未盡合理查證，散布不實文章，判賠20萬元確定。

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謝長廷主張，2019年11月5日張女轉發「駐日謝大使未經國會同意及全國人民表決，私自將中華民國國名竄改申請更名為台灣遭日本裁罰」的內容，到LINE「幸福啟程家族」群組內，害他精神上受有莫大痛苦，應賠償100萬元並在登報道歉。

張瀞分解釋，那是她已過世的助理，在她不知情的狀況下轉貼，經記者詢問後，她才知道是假新聞，已盡快回收訊息並在群組表示貼文未經證實，勿再轉傳；張也說，貼文是討論更名的公共事務，變更國名是我國歷次選舉的重大分歧爭議，應受言論自由保障，若需要逐字逐句確認是否有所依據，恐箝制言論自由。

一、二審均認為，張女轉貼的內容，外交部已於2017年在官網澄清，且張女身為市議員，擁有一定團隊處理政治事務，能迅速確認貼文真假，張卻無法舉證自己有何查證動作，應負侵權行為責任，判賠20萬元並登報道歉，上訴後，最高法院判賠20萬元確定。

因今年2月憲法法庭判決《民法》195條「強制道歉處分」規定違憲，因此在台中高分院判張女須登報道歉部分，遭最高法院廢棄發回更審。

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