COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林佳龍表態有用？7成民眾看好代表民進黨參選台北市長

▲交通部前部長林佳龍表態不回鍋參選台中市長，僅只有在準備參選台北市長。（資料照／林佳龍辦公室提供）
▲交通部前部長林佳龍表態不回鍋參選台中市長，僅只有在準備參選台北市長。（資料照／林佳龍辦公室提供）

政經中心／綜合報導

2022-04-25 12:41:13

2022年地方縣市首長選戰在即，針對首都台北市長選戰，可以說是重中之重。其中民進黨的部分，衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍以及前副總統陳建仁，都是討論的人選之一。其中林佳龍日前受訪時表態，沒有意願回鍋參選台中市長，僅只有針對台北市長選戰做準備。而根據《NOWnews今日新聞》所做的網路民調顯示，有超過7成的民眾看好林佳龍代表民進黨參選台北市長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲根據《NOWnews今日新聞》最新民調顯示，有超過七成民眾支持交通部前部長林佳龍投入台北市長選戰。（圖／NOWnews今日新聞製）
▲根據《NOWnews今日新聞》最新民調顯示，有超過七成民眾支持交通部前部長林佳龍投入台北市長選戰。（圖／NOWnews今日新聞製）
根據《NOWnews今日新聞》進行的網路民調顯示，針對林佳龍是否應該投入台北市長選戰，有7成6的民眾認為林佳龍過去有城市治理經驗，參選北市是很好的選擇；另有約21%的民眾，認為林佳龍與台北市的淵源不深不宜空降，或是應該跳脫地方選戰，以中央部會官員為主要目標。

▲根據《NOWnews今日新聞》最新民調顯示，有超過七成民眾看好交通部前部長林佳龍代表民進黨參選台北市長。（圖／NOWnews今日新聞製）
▲根據《NOWnews今日新聞》最新民調顯示，有超過七成民眾看好交通部前部長林佳龍代表民進黨參選台北市長。（圖／NOWnews今日新聞製）
至於目前民進黨檯面上被點名的台北市長人選，林佳龍也以超過7成的看好度穩坐第一；至於衛福部長陳時中與前副總統陳建仁，看好度僅只有9.32%與6.94%。

▲根據《NOWnews今日新聞》最新民調顯示，約四成六的民眾支持台中市前交通局長王義川參選台中市長。（圖／NOWnews今日新聞製）
▲根據《NOWnews今日新聞》最新民調顯示，約四成六的民眾支持台中市前交通局長王義川參選台中市長。（圖／NOWnews今日新聞製）
而針對林佳龍表態不回鍋參選台北市長後，台中市前交通局長王義川、立法院副院長蔡其昌以及立委何欣純等人都表態有意爭取台中市長大位。不過根據民調顯示，支持度最高的為王義川，支持度高達4成6；蔡其昌與何欣純的支持度則僅只有19%與18％。

讚陳時中是「很強的部長」　林佳龍：參選北市持續準備中

不再競選台中市長！林佳龍感性告白原因、替蔡其昌打氣

一人卡三都讓蔡英文頭痛？林佳龍：台北評估當中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
42.63%57.37%
2022-04-21-2022-04-28
民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀