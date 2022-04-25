林佳龍表態有用？7成民眾看好代表民進黨參選台北市長
2022年地方縣市首長選戰在即，針對首都台北市長選戰，可以說是重中之重。其中民進黨的部分，衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍以及前副總統陳建仁，都是討論的人選之一。其中林佳龍日前受訪時表態，沒有意願回鍋參選台中市長，僅只有針對台北市長選戰做準備。而根據《NOWnews今日新聞》所做的網路民調顯示，有超過7成的民眾看好林佳龍代表民進黨參選台北市長。
根據《NOWnews今日新聞》進行的網路民調顯示，針對林佳龍是否應該投入台北市長選戰，有7成6的民眾認為林佳龍過去有城市治理經驗，參選北市是很好的選擇；另有約21%的民眾，認為林佳龍與台北市的淵源不深不宜空降，或是應該跳脫地方選戰，以中央部會官員為主要目標。
至於目前民進黨檯面上被點名的台北市長人選，林佳龍也以超過7成的看好度穩坐第一；至於衛福部長陳時中與前副總統陳建仁，看好度僅只有9.32%與6.94%。
而針對林佳龍表態不回鍋參選台北市長後，台中市前交通局長王義川、立法院副院長蔡其昌以及立委何欣純等人都表態有意爭取台中市長大位。不過根據民調顯示，支持度最高的為王義川，支持度高達4成6；蔡其昌與何欣純的支持度則僅只有19%與18％。