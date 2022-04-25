越式美食文化驚艷台生！越南祭雄王知性之旅曝

為了促進多元文化交流，龍華科大應外系在24日與社團法人台灣東協新住民家庭成長學會配合正在越南舉辦的雄王文化祭，同步在台灣推出第一波「祖肇越南祭雄王—越式經典美食文化」活動，將越南可以變化的國菜國湯升級成五星級宮廷式食材料理，顛覆一般人認為食材普通的刻板印象。





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龍華科大應外系主任徐小惠表示，雄王在越南人的心目中是越南民族的祖先，在雄王節遼的帶領下建立了自己的國家，子孫後代不斷繁衍，形成了今天的越南民族。每年的農曆3月10日都會舉行非常的隆重莊嚴的祭祀活動。當地人都會做圓形粽子（Banh giay）和方形粽子（Banh chung）以祭拜祖先，表示孝順之心，以及飲水思源的傳統。





徐小惠指出，講到越南文化，許多人都會想到越南河粉、麵包、長袍、三輪車、機車陣、外配和移工等等，其實這些都是去過越南旅遊或是在台灣見過的刻板印象。真正的越南文化是「越南雄王文化」，有如中華文化的鼻祖黃帝。在「越南雄王文化」中，18代王朝統治期間天下昇平，相對地食衣住行育樂，就逐漸從沿襲中華文化蛻變為自己的族群文化了。





學會理事長喬氏黃鶯指出，越南祭雄王是一個敬天祭祖文化的系列活動，不僅是包粽子，一些簡單的越南料理也開始進階升級了。像這次活動準備的國菜如生春捲、薄餅，用的是台灣黑毛豬，草蝦變成海蝦。最終，活動在歡樂的氣氛下，圓滿落幕。



